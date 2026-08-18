El Centro Asturiano de Oviedo adelanta sus fuegos artificiales a la víspera del Día de la Santina

El Centro Asturiano de Oviedo (CAO) presentó este martes la programación de sus tradicionales Fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, que se celebrarán del 2 al 8 de septiembre. La intervención de su presidente, Gerardo Martínez Quesada, acompañado por varios miembros de la directiva, sirvió para desvelar importantes novedades de este año, como el adelanto del espectáculo de fuegos artificiales a la víspera del 8 de septiembre —para que los niños puedan disfrutarlos sin madrugar al día siguiente— o las gestiones que el club está haciendo para traer a la capital asturiana la muestra «El Prado en las calles», una exposición itinerante de réplicas de 50 obras del Museo del Prado con motivo del Centenario del club en 2027. Además, Martínez Quesada confirmó que la Casa Real respondió formalmente hace una semana confirmando que el Rey intentará estar presente en las celebraciones del centenario, que se conmemorará con un amplio programa todo el año, aunque la efeméride será el 5 de junio. «Nos vale que nos visite cualquier fecha» zanjó Martinez.

Respecto a la exposición de la pinacoteca nacional, el presidente explicó que las conversaciones están «bastante avanzadas con el alcalde e Iberdrola». La muestra reúne 50 reproducciones fotográficas a tamaño real de grandes obras maestras. «La idea es que una pieza esté aquí en el centro y las otras en la ciudad porque queremos que el centenario lo disfrute toda la ciudad. La idea es nuestra: acercar las fiestas del Centro a la ciudad», destacó Gerardo Martínez Quesada.

Respecto al resto de la programación del centenario, el presidente señaló que está «todo programado» para ofrecer actividades durante doce meses, incluyendo visitas guiadas, exposiciones y conferencias que arrancarán a mediados de enero. Junto a los proyectos culturales, la directiva detalló importantes intervenciones en sus instalaciones, como la obra de canalización realizada a 500 metros de profundidad hace dos meses o la replantación en la finca adquirida hace un año. En ese terreno se prevé plantar una centena de árboles autóctonos de hoja perenne que produzcan alimentos, iniciativa que llevarán a cabo los propios socios en la zona de los pinos.

Para todas las edades

En relación con las fiestas patronales del próximo mes de septiembre, Martínez Quesada recalcó que «responden a la idiosincrasia familiar y a las distintas edades de la familia». El programa arrancará el miércoles 2 de septiembre con el pregón a cargo de Lucía Galán Bertrand («Lucía, Mi Pediatra»).

Durante toda la semana se sucederán eventos deportivos de relevancia como la 47.ª Miniolimpiada o el torneo de Fútbol Genuine con la participación de Oviedo, Alavés y Racing de Santander, además de talleres infantiles, propuestas musicales y obras de teatro.

Uno de los pilares fundamentales será el reconocimiento a los miembros del club. En el apartado de Jóvenes del Año se premiará a Carmen Pastor ( practicante de triatlón) y Carlos Olay (jugador de hockey patines), mientras que los títulos de Mayores del Año recaerán en Pilar Carreño y Joaquín Fernández, de quienes el presidente recordó que «usan el Centro a diario». Asimismo, en tres jornadas consecutivas se entregará la distinción de Socios de Mérito a más de 300 personas con más de 50 años de antigüedad en la entidad.

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Las fiestas culminarán con el tradicional reparto del bollo y del vino en el Día de Asturias, donde se distribuirán 14.000 bollos y 7.000 botellas de vino. Martínez Quesada puso en valor el «éxito total del reparto del bollo en coche, estrenada el año pasado» y también se habilitará para ese día un servicio gratuito de ocho autobuses lanzadera desde el centro de Oviedo.