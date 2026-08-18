El edificio ubicado en el corazón del Oviedo Antiguo que sale a la venta por 280.000 euros

El emblemático edificio de la calle San Antonio esquina con Mon, y que desde hace años permanece andamiado por su mal estado de conservación, busca comprador por 280.000 euros después de que los sucesivos intentos de venderlo mediante subastas no hayan dado resultado. La propiedad cambia así de estrategia y acude directamente al mercado inmobiliario. El anuncio presenta el inmueble como una oportunidad por su privilegiada localización en una de las zonas de mayor valor histórico de la capital asturiana. La construcción cuenta con 193 metros cuadrados y está formada por una planta baja destinada a tienda o local comercial, cuatro plantas de viviendas y una bohardilla.

La venta abre un nuevo capítulo después de varias subastas que terminaron sin comprador. La primera se produjo en octubre de 2025, cuando se inició el procedimiento por un precio próximo a los 100.000 euros. El proceso no consiguió atraer a ningún interesado dispuesto a hacerse con la propiedad y posteriormente se convocaron nuevos intentos de venta. El último llegó el pasado mes de enero, cuando el coste de salida se redujo hasta un simbólico euro. Tampoco entonces apareció un comprador, por lo que el edificio continúa pendiente de una solución que permita afrontar su rehabilitación.

El salto desde ese precio hasta los 280.000 euros que ahora se solicitan marca el cambio de fórmula elegido para tratar de dar salida a la propiedad. La inmobiliaria pone el foco especialmente en su emplazamiento, en pleno corazón del casco antiguo, y en las posibilidades que podría ofrecer el inmueble una vez acometidas las obras necesarias. Su recuperación permitiría además eliminar una imagen que forma parte desde hace años del paisaje de esta zona del centro histórico, con la fachada cubierta por estructuras de protección.

La inmobiliaria señala que necesita una reforma integral y destaca las posibilidades que podría ofrecer una vez rehabilitado. Entre los posibles usos apunta a viviendas de alta gama o apartamentos turísticos, aprovechando su ubicación junto a la Catedral, el Museo de Bellas Artes y su proximidad al edificio histórico de la Universidad, el Conservatorio Superior de Música y la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). También está próximo al martillo de Santa Ana, donde el Arzobispado proyecta un centro cultural, una actuación llamada a reforzar todavía más la actividad de este entorno del casco histórico.

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El valor de tasación es de 172.860 euros para este edificio construido en 1880, que arrastra desde hace años importantes problemas de conservación. El deterioro obligó a instalar andamios y protecciones después de que llegase a desprenderse parte de la fachada. Su situación llevó incluso al Ayuntamiento a estudiar la posibilidad de hacerse con el inmueble. Entre las opciones planteadas estuvo convertirlo en una nueva oficina municipal de turismo, acompañada de otros servicios municipales vinculados a vivienda.