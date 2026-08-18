Foro denuncia que varias familias aún desconocen dónde estudiarán sus hijos de educación especial

Varias familias asturianas desconocen todavía si sus hijos tendrán plaza y en qué centro estarán escolarizados el próximo curso después de finalizar la etapa de Educación Infantil y tener que incorporarse a Educación Especial. Así lo denunció este martes el portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, que reclamó a la Consejería de Educación que resuelva estos casos antes del comienzo de las clases.

El diputado autonómico aseguró que las familias afectadas llevan semanas reclamando información sin obtener, según sostiene, una respuesta concreta sobre el destino de sus hijos. Pumares señaló además que desde la Consejería se les habría trasladado que será en septiembre cuando se comiencen a estudiar algunos expedientes de forma individualizada.

Foro considera que esos plazos generan dificultades añadidas para unas familias que necesitan organizar con antelación el inicio del curso. Pumares recordó que la incorporación a un centro de Educación Especial requiere preparar cuestiones como el transporte escolar, la conciliación familiar, los apoyos que necesita cada alumno o la adaptación al nuevo colegio.

«Estamos hablando de niños que necesitan una transición especialmente cuidada de Educación Infantil a Educación Especial», señaló el portavoz forista, que censuró que la situación permanezca sin resolver cuando quedan pocas semanas para el regreso a las aulas.

Pumares pidió a la Consejería que comunique de manera inmediata e individualizada a cada familia la plaza y el centro asignados, y reclamó también que haga público cuántos menores continúan pendientes de una resolución para el próximo curso.

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El diputado instó además al departamento que dirige Eva Ledo a revisar todos los expedientes antes del inicio de las clases y garantizar que los alumnos puedan incorporarse a sus centros desde el primer día. «La planificación del próximo curso no puede dejarse para cuando el curso ya está encima, y mucho menos cuando estamos hablando de un alumnado que requiere una atención y una planificación específicas», afirmó.