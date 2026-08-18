IU avisa de que habrá zonas tensionadas en Oviedo porque «es un asunto constitucional»

La declaración de zonas tensionadas en Oviedo no dependerá únicamente del Ayuntamiento, según ha advertido la concejala de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón, que ha respondido así a las críticas del alcalde, Alfredo Canteli, a los planes de la Consejería de Vivienda. «Habrá zonas tensionadas en Oviedo porque es un asunto constitucional, no solamente de los ayuntamientos», ha señalado la edil.

Pontón considera que la situación del alquiler requiere medidas con efectos inmediatos y cuestiona que la respuesta pase únicamente por construir vivienda nueva y ponerla posteriormente en el mercado. «Es complicado soplar y sorber al mismo tiempo y no se puede entender que se utilice la Administración pública para defender al mercado y a quienes especulan», ha afirmado.

La concejala de IU ha defendido que la actual situación constituye una «emergencia familiar» y ha reclamado combinar la promoción de vivienda pública con la regulación de los alquileres existentes. «Si la construcción de vivienda nueva la ponemos a disposición del mercado, lo único que hacemos es aumentar la burbuja y los beneficios de quienes especulan. Vivienda pública de nueva construcción sí, y regulación de la vivienda existente también», ha apuntado.

Como argumento para reclamar medidas de contención, Pontón ha recordado que los precios de los alquileres en Oviedo han aumentado un 31 por ciento en los últimos cinco años. La edil ha invitado al alcalde a comprobar directamente la oferta disponible en los portales inmobiliarios y buscar un piso de dos habitaciones por menos de 800 euros que no esté destinado a alquiler temporal para estudiantes, o uno de tres o cuatro habitaciones por debajo de los 1.000 euros.

Pontón también ha cuestionado la posición de Canteli ante la posibilidad de aplicar mecanismos de regulación en determinados barrios. «Si está en contra de que haya un mecanismo que baje en algunos barrios los alquileres a una media de 450 o 500 euros, que nos lo cuente», ha señalado.

La concejala ha asegurado además que IU defenderá, desde la Consejería de Vivienda y desde aquellas administraciones en las que tenga representación, medidas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna. En este sentido, ha puesto el foco especialmente en Oviedo, al que ha situado como el concejo asturiano con mayor incremento medio de los alquileres.

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«Si al alcalde de Oviedo le parece mal que hagamos todo lo que la ley nos permite para que, en Oviedo, el concejo con la mayor subida de media de alquiler, los alquileres vuelvan a ser de 400 y 500 euros en los barrios, que salga y lo explique», ha zanjado Pontón.