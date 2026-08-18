Lucía Galán, pregonera de las fiestas del Centro Asturiano de Oviedo: "Llevo Asturias conmigo allá donde voy; los asturianos tenemos algo especial"

Lucía Galán Bertrand, conocida por millones de familias como Lucía, Mi Pediatra, volverá a Oviedo para ponerse al frente de uno de esos actos que, reconoce, tienen para ella un significado especial. La pediatra, escritora y divulgadora científica será la encargada de pronunciar el pregón de las Fiestas de Nuestra Señora de Covadonga del Centro Asturiano de Oviedo el próximo 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos del Club de Campo.

Aunque reside desde hace más de dos décadas en Alicante, donde ha formado su familia y desarrollado buena parte de su trayectoria profesional, Galán mantiene intacto el vínculo con la tierra en la que nació y creció. «Llevo Asturias conmigo allá donde voy. Siempre digo con orgullo de dónde soy. Los asturianos tenemos algo especial. Nos reconocemos incluso antes de presentarnos», asegura.

Oviedo ocupa un lugar especialmente importante en esos recuerdos. Galán pasó en la capital asturiana su infancia y adolescencia y conserva imágenes muy concretas de aquellos años. «Las guerras de bolas de nieve en el Campo San Francisco, las tardes de patines en el Paseo de los Álamos, las fiestas de San Mateo y esa maravillosa libertad con la que crecimos tantos niños asturianos forman parte de mis recuerdos», explica.

Entre todos ellos destaca uno especialmente ligado a las tradiciones de la ciudad. «Hay recuerdos que saben a infancia. La mía sabe a bollo preñao comido sobre la hierba del Campo San Francisco un Martes de Campo», señala la pediatra, que reconoce la ilusión que le produce regresar ahora a Asturias como pregonera.

La distancia tampoco ha borrado ese sentimiento de pertenencia. Galán explica que encontrarse fuera de Asturias con una bandera de la región, un restaurante asturiano o un Centro Asturiano sigue provocándole una emoción especial. Son, asegura, «pequeños refugios» que recuerdan que «las raíces nunca desaparecen, por muchos kilómetros que nos separen de ellas».

Por eso, recibir el encargo de inaugurar las fiestas del Centro Asturiano tiene para ella una dimensión que va más allá del propio acto. «Ser pregonera de las fiestas del centro asturiano es uno de esos regalos que la vida concede muy pocas veces. Lo recibo con una gran emoción, un profundo agradecimiento y con el orgullo de volver, una vez más, a la tierra que me enseñó quién soy», destaca.

Desde el Centro Asturiano de Oviedo consideran «un auténtico privilegio» contar con Galán para abrir una de las principales citas de su calendario anual y destacan tanto su trayectoria profesional como la vinculación personal que continúa manteniendo con Asturias.

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El pregón del 2 de septiembre dará paso a una semana de celebraciones que se prolongará hasta el día 8, con actividades deportivas y culturales, música, tradición, gastronomía y propuestas familiares para públicos de todas las edades.