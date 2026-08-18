La mujer arrollada por un tren en Oviedo, fuera de peligro

La mujer de 63 años que resultó herida ayer a primera hora de la tarde tras ser arrollada por un tren de Cercanías en la estación de Llamaquique, en Oviedo, permanece ingresada en la UVI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según fuentes conocedoras de su estado, la mujer, vecina de Llanera, se encuentra fuera de peligro. Aunque su estado es grave debido a las heridas sufridas, su evolución ha sido positiva durante las últimas horas. Si continúa evolucionando favorablemente, está previsto que en los próximos días pueda pasar a planta, donde proseguirá su recuperación.

El suceso, que causó conmoción entre los viajeros que se encontraban en la estación, tuvo lugar este lunes en plena hora punta. La mujer se encontraba en el apeadero de Llamaquique cuando fue alcanzada por un tren de Cercanías que estaba entrando en la estación. El impacto no provocó que cayera a la vía, sino que quedó sobre el andén.

Los testigos presenciales alertaron de la gravedad de las heridas. La mujer había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y presentaba una abundante hemorragia, por lo que fue atendida inicialmente en el lugar antes de ser trasladada al HUCA, donde permanece ingresada.

La Policía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso. Las primeras pesquisas tratan de determinar si se trató de un accidente o de una caída voluntaria, sin que por el momento exista una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.