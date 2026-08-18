Oviedo dispara un 70% la construcción de viviendas unifamiliares en un año y La Manjoya es el una de las zonas qué más atractivo recobra

La construcción de vivienda unifamiliar ganó fuerza en Oviedo durante 2025. El Ayuntamiento concedió permiso para iniciar las obras de 29 nuevas casas, frente a las 17 contabilizadas el ejercicio anterior. Son 12 más en apenas un año y suponen un incremento del 70,6 %. La mayor parte de estas edificaciones se están construyendo en La Manjoya, en la zona más cercana al bosque del Fulminato. Las obras comenzaron hace unos meses con las excavaciones del terreno en el que se hará una nueva urbanización donde predominarán los chalés pareados. No obstante, no solo se construye. Los propietarios también reforman y amplían los hogares ya existentes, que pasaron de 16 a 17, según consta en la memoria del servicio de Licencias Urbanísticas.

Este buen momento de la construcción coincide además con un incremento general de las licencias de obra mayor, aquellas que recogen importantes obras en edificios, viviendas o parcelas. El Ayuntamiento concedió durante el pasado ejercicio 162 permisos, frente a los 144 de 2024, lo que supone un crecimiento del 12,5 %. La evolución resulta todavía más significativa si se amplía la comparación: en 2023 se habían autorizado 115 solicitudes, por lo que en apenas dos años su número ha aumentado un 40,9 %.

También aumentaron los expedientes relacionados específicamente con la construcción de viviendas libres. El servicio incoó 81 procedimientos de este tipo durante 2025, doce más que los 69 registrados en el ejercicio anterior. El incremento alcanza el 17,4 % y permite superar los 80 expedientes contabilizados en 2023.

La memoria de Licencias refleja un mayor movimiento en otros ámbitos vinculados a la transformación de la ciudad. Uno de los incrementos más destacados se registra en las obras realizadas en locales comerciales sin apertura asociada, que pasaron de 161 expedientes en 2024 a 211 durante 2025. Son 50 actuaciones más, lo que representa un crecimiento del 31,1 %, y la cifra también supera las 187 contabilizadas dos años antes.

Por su parte, la hostelería presenta varios indicadores positivos. Los expedientes relacionados con terrazas aumentaron desde los 122 de 2024 hasta los 157 del pasado ejercicio, 35 más y un crecimiento del 28,7 %. Además, los cambios de titularidad de establecimientos hosteleros alcanzaron los 181 expedientes, frente a los 157 del año anterior.

Las aperturas de nuevos bares y restaurantes también mantienen una progresión en la comparación a tres años. En 2023 se tramitaron 41 expedientes, en 2024 fueron 47 y en 2025 se alcanzaron los 48, lo que supone un crecimiento acumulado del 17,1 % respecto al primero de los ejercicios analizados.

Cambios de titularidad

La actividad también aumentó en otras categorías. Los cambios de titularidad de actividades distintas de la hostelería crecieron de 197 a 218 expedientes, un 10,7 %; los rótulos pasaron de 43 a 51, un 18,6 %; y los certificados aumentaron de 37 a 51, lo que supone un avance del 37,8 %. Las inscripciones en el Registro de la Propiedad también progresaron, desde las 103 hasta las 110.

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A este incremento de distintas áreas de actividad urbanística se suma además una mejora en el número de asuntos cerrados por el propio departamento municipal. El servicio de Licencias Urbanísticas resolvió durante 2025 un total de 7.029 expedientes, frente a los 6.955 del ejercicio anterior. Son 74 más, un crecimiento del 1,1 %.