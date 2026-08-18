Oviedo empieza a vestirse de San Mateo: arranca el montaje del recinto para 9.000 espectadores

El aparcamiento del estadio Carlos Tartiere ya comienza a transformarse en uno de los grandes escenarios de las fiestas de San Mateo. La concejal de Festejos, Covadonga Díaz, supervisó ayer el arranque de los trabajos de montaje de las carpas que albergarán el escenario y la amplia zona destinada al público, con un aforo máximo de 9.000 personas, además de los espacios reservados para la hostelería. La Ería volverá así a concentrar durante las próximas semanas buena parte de los grandes conciertos de pago de las fiestas ovetenses.

La actividad comenzará incluso antes del inicio oficial de San Mateo. El recinto abrirá sus puertas el 5 de septiembre con el festival elrow, una cita de música electrónica que funcionará como aperitivo de la programación festiva. El cartel estará encabezado por Patrick Topping, Marco Faraone y Wade, a los que se sumarán Olive F, el asturiano Héctor Llamazares, Rendher y Malóne Morez. Será además una de las jornadas musicales más largas de todo el programa: la música comenzará a las cinco de la tarde y se prolongará hasta las dos y media de la madrugada, lo que supone nueve horas y media de actividad.

Después llegará una programación que combina artistas nacionales, festivales y propuestas dirigidas a públicos muy diferentes. El 11 de septiembre será el turno de Molan los 90, mientras que un día después actuará Bertín Osborne. El día 13 subirán al escenario Aarón Sevilla, Claudia León y Cele Arrabal y el 15 llegará uno de los grandes nombres del cartel, Mónica Naranjo. Taburete actuará el día 17 y Aserradero by Mono Loco ocupará el recinto el 18.

Uno de los conciertos que mayor expectación ha generado es el de Leiva, previsto para el 19 de septiembre. El madrileño ha sido el primer artista de estas fiestas en agotar todas las entradas, confirmándose como uno de los principales reclamos musicales de San Mateo. Su actuación dará paso al día siguiente al estreno del Vetusta Fest, una nueva apuesta dentro de la programación que reunirá en La Ería a Siloé, Ultraligera, Sexy Zebras y Mafalda Cardenal.

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El encargado de cerrar los grandes conciertos del recinto será Rodrigo Cuevas, que actuará el 21 de septiembre. La Ería tendrá así actividad durante buena parte de las fiestas y volverá a asumir el papel de gran espacio para las actuaciones de mayor formato, después de que el Ayuntamiento descartase el regreso de este tipo de conciertos a la plaza de la Catedral.