Rialto suma socios de renombre para llegar a las grandes ciudades europeas: "Seguiremos con la elaboración artesana y manteniendo el estándar de calidad"

Francisco Gayoso, propietario de Rialto, afrontaba el año del centenario pensando en el futuro. En cómo será la empresa durante el próximo siglo, en qué camino debe seguir una historia que suma cuatro generaciones de una misma familia y en cómo seguir creciendo sin perder lo más importante: sus orígenes. Durante años le presentaron ofertas para participar en la empresa y muchas las rechazó para no perder su esencia. Ahora acaba de poner en marcha uno de los movimientos empresariales más importantes de la historia reciente de la confitería: la incorporación de empresas de reconocido prestigio nacional para impulsar su crecimiento en la milla de oro de Madrid y su internacionalización.

El proyecto todavía está dando sus primeros pasos, pero la hoja de ruta mira ya hacia las grandes capitales europeas tras conquistar la geografía española. Rialto quiere aprovechar que vive los mejores resultados de su historia y el fuerte reconocimiento que han alcanzado las moscovitas gracias al boca a boca de sus clientes. Son ellos al regalar este manjar quienes provocaron que la pasta de té bañada en chocolate ganase cada vez más fama. «Pasamos de ser una pequeña confitería local a algo mucho más nacional a nivel de marca y necesitábamos ayuda para seguir creciendo y competir en un mercado cada vez más global», señala a LA NUEVA ESPAÑA.

La entrada de los nuevos socios se formalizó hace unos días. Son familias empresarias españolas con actividad en diferentes sectores y amplia experiencia. Tanto Gayoso como su hermana, Ángela Gayoso, seguirán siendo los accionistas con mayor participación. El ADN de la familia seguirá siendo el predominante en la historia de la empresa. Vital en las últimas dos décadas es el trabajo que realiza cada día hace la mujer de Gayoso, Ana Fernández, con el diseño e imagen del packaging y la gestión de la empresa. «Lo que más me preocupaba era no perder la esencia, seguiremos con la elaboración artesana y manteniendo el estándar de calidad», explica. También continuarán con la producción en la región porque son una de las marcas más preciadas por los asturianos y esas que adoran los turistas: «La idea es seguir creciendo aquí, desde la raíz».

El crecimiento viene aparejado de más de 2 millones de euros de inversión este año. Por un lado, acaban de construir un nuevo obrador en una parcela contigua a sus instalaciones. Las obras ya han finalizado y están tramitando todos los permisos para ponerlo en marcha. Por el otro, han ampliado la nave para aumentar la capacidad productiva de una compañía que se prepara para atender una demanda cada vez mayor tanto en España como en el extranjero.

El proyecto tendrá igualmente impacto en el empleo. Rialto cuenta actualmente con un centenar de trabajadores, una cifra que durante la campaña navideña se eleva hasta los 130. Con la entrada en funcionamiento del nuevo obrador, la previsión inicial es incorporar unas treinta personas más a corto plazo, aunque las necesidades podrían crecer a medida que avance la expansión.

Uno de los principales desafíos será precisamente encontrar profesionales para un oficio en el que la formación sigue teniendo un fuerte componente artesanal. Gayoso reconoce que existe falta de personal cualificado y que buena parte de los nuevos trabajadores necesitan un proceso de aprendizaje interno que puede prolongarse durante meses. Por eso, la intención es acompasar el crecimiento de la producción a la incorporación y preparación de la plantilla.

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La profesionalización de la estructura será otra de las claves de esta nueva etapa. Dos altos CEOs ya se están incorporando a Rialto después de abandonar sus anteriores responsabilidades. Ambos participan ya en reuniones y en la planificación estratégica de la compañía, con el objetivo de diseñar qué debe ser la empresa dentro de cinco, seis o siete años y preparar su desembarco en nuevos mercados.