‘Sentémonos’ lleva la «amabilidá» de Oviedo 2031 a los barrios

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 llevó este martes su iniciativa ‘Sentémonos’ a los barrios de la ciudad después de las dos primeras sesiones celebradas en zonas más céntricas. El encuentro permitió volver a tomar el pulso a los vecinos, escuchar sus propuestas y explicar de primera mano el significado de la «amabilidá», el concepto sobre el que la capital asturiana está construyendo su proyecto cultural. «Hoy tuvimos la tercera sesión de ‘Sentémonos’, que es la primera que hacemos en los barrios. Tuvimos ya dos que fueron más céntricas en Oviedo y ahora por fin nos hemos ido a los barrios», explicó Marta Fernández Silverio, comisaria de Juventud de Oviedo 2031. La experiencia, aseguró, volvió a dejar una respuesta muy positiva. «Nuevamente ha sido una experiencia genial de amabilidad».

La jornada dejó además varias anécdotas que, según Fernández Silverio, permiten comprobar cómo el concepto de la «amabilidá» comienza a despertar curiosidad también entre quienes visitan Oviedo. Una guía turística se acercó al equipo de la candidatura para interesarse por la iniciativa después de comprobar las preguntas que recibe de los turistas desde que el lema comenzó a aparecer en los mupis instalados en la ciudad y, especialmente, en el entorno de la Catedral. «Mucha gente le pregunta por la amabilidad y quería saber de qué manera contarles mejor a todas esas personas que vienen a ver nuestra ciudad qué es la amabilidad», relató la comisaria de Juventud.

También participaron jóvenes interesados en incorporarse al voluntariado y colaborar en las actividades que Oviedo 2031 desarrollará próximamente. A ellos se sumaron vecinos de más edad y personas migrantes, entre ellas ciudadanos procedentes de Rusia. Fernández Silverio destacó precisamente que una de las ideas que se repiten en estos encuentros es la identificación entre la «amabilidá» y la acogida recibida al llegar a Asturias.

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La candidatura continuará ahora extendiendo estos encuentros por la ciudad. La cuarta sesión de ‘Sentémonos’ se celebrará en Ventanielles, dando continuidad a una iniciativa con la que Oviedo 2031 busca escuchar directamente a los ciudadanos e implicarlos en el proyecto