Teatinos busca fotos en color para pintar su historia

El populoso barrio de Teatinos, uno de los de mayor arraigo de Oviedo, tiene por delante dos semanas para bucear en las fotos de sus vecinos que sirvan de inspiración al mural que dará nueva vida a la pared entre los números 5 y 7 de la calle Rosa Menéndez, la antigua Fernández Ladreda. La artista Mar Herrera quiere fotos de los vecinos, «preferentemente en color», para componer el que será su «primer mural, mi primera obra en gran formato». Se trata de una de las intervenciones de la nueva edición de Parees, el festival de arte muralístico que poco a poco llena de luz y color y ya está a la vuelta de la esquina pues tendrá lugar del 31 de agosto al 6 de septiembre.

El acopio de ese material gráfico resulta indispensable para la intervención que tendrá lugar en Teatinos, en el que pretende contar «la vida del barrio a través de escenas cotidianas», según contaba este martes la codirectora del festival, Laura Lara, en un encuentro con varias vecinas a las que consiguió reunir en plenas vacaciones Santiago Camporro, el presidente de la asociación de vecinos «Paulino Vicente» de Teatinos. «Se trata de que la artista conozca el barrio a través de lo que le contáis y lo más importante son las fotos que podáis aportar», explica la codirectoral, Laura Lara.

En el centro, la pared de la calle Rosa Menéndez donde irá el mural. / Mario Canteli

«Tenemos muchos recuerdos pero pocas fotos», avisaba una de las vecinas tras el primer intercambio de impresiones y objetivos con la artista gijonesa y con la codirectora del festival. El encuentro, en el edificio de las antiguas escuelas de Teatinos que hoy sirve de sede a varias asociaciones de toda la zona, resultó de lo más animado y fructífero, a la vista de las historias que la artista Mar Herrera escuchaba con suma atención de alguna de las vecinas «decanas» del barrio. «Aquí siempre estuvimos muy unidos, llegamos a ir al Ayuntamiento con calderos para reivindicar el agua y vigilar las farolas día y noche para que nos nos quitasen las farolas porque para eso las habíamos pagado». Unas palabras que despertaron de inmediato el interés de Mar Herrera. ¿Y porqué querían llevarse las farolas?, preguntó la artista. Una cuestión a la que dio respuesta el presidente de la asociación de vecinos. «Aquellas farolas habían sido pagadas por los propios vecinos, mediante contribuciones especiales que exigía el Ayuntamiento, por eso hubo esa resistencia a que se quitaran aquellas farolas que tanto les habían costado para poner otras», detalló Santiago Camporro, quien además de presidente de la asociación es también vecino de toda la vida de Teatinos. «Hoy tenemos agua y tenemos luz, así que de algo sirvió ser tan peleonas», recalcaba una de las vecinas de una época «en la que nos conocíamos todos en el barrio, ahora es diferente».

Mar Herrera, junto a las antiguas escuelas de Teatinos. / Mario Canteli

La hora y pico que duró el encuentro sirvió de inmersión en la historia vecinal de Teatinos tanto a la artista, Mar Herrera, como a la codirectora de Parees, Laura Lara., que conocieron de primera mano los tiempos en que las vecinas «bajaban a buscar al agua con calderos a los camiones cuba» o cuando la vía del tren «separaba a los vecinos de Teatinos de los de Campo de los Reyes». Un tren que daba algún que otro sobresalto como cuando atravesó «la casa de una vecina», a la que «no le pasó nada porque en esta zona urbana circulaba a muy poca velocidad».

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El mural de PaulinoVicente en la antigua iglesia, hoy desacralizada, de lo que fue el Psiquiátrico y hoy en pleno HUCA, los bodegones que abundaban en el barrio o «los banquetes de bodas y comuniones que se celebran en elJumbal», cerca de donde nació y vivió su primera infancia el mítico delantero Enrique Castro «Quini», fueron otros de los retazos que salieron a colación en la charla-encuentro. Desde el lunes 31 Mar Herrera tendrá la misión de darles forma en su visión sobre el barrio de Teatinos.