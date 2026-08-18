Vox reclama al Principado que aclare si La Florida (Oviedo) acogerá nuevos menores llegados de Ceuta

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, reclama al Gobierno del Principado que despeje cuanto antes las dudas sobre el futuro centro de menores previsto en La Florida, en Oviedo, después de las distintas versiones ofrecidas en los últimos días sobre el destino de las instalaciones. La formación exige saber si el equipamiento se limitará a trasladar un recurso ya existente o si podrá utilizarse también para atender futuras llegadas de menores extranjeros no acompañados, entre ellas las procedentes de Ceuta.

López considera que el Ejecutivo autonómico está ofreciendo «explicaciones contradictorias» y acusa al Gobierno de Adrián Barbón de mantener una posición deliberadamente ambigua. «Estamos ante una tomadura de pelo en toda regla», sostiene la dirigente de Vox, que cuestiona que la información sobre el proyecto haya ido cambiando en función de quién la ofrecía.

La polémica se ha intensificado después de que el propio Principado reconociese que La Florida figura entre las ubicaciones que se están barajando para responder a las necesidades que puedan surgir ante futuros traslados de menores. Este lunes, sin embargo, UGT Servicios apuntó que no se trataría de la apertura de un nuevo centro, sino del traslado a esta zona de uno de los recursos que ya existen.

Para Vox, esta última explicación no despeja las incógnitas, sino que las amplía. López reclama al Gobierno autonómico que concrete cuántas plazas tendrá el equipamiento, qué uso se dará a las instalaciones y qué menores serán atendidos en ellas, además de aclarar si el recurso podría asumir nuevas derivaciones procedentes de otras comunidades.

«Primero no fueron capaces ni de confirmar ni de desmentir. Después, el propio Gobierno reconoció que La Florida es una de las ubicaciones que están barajando para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados y ahora viene el sindicato del régimen a decirnos que no es un centro nuevo, sino el traslado de uno que ya existe», afirma López.

La portavoz parlamentaria de Vox sostiene que la sucesión de versiones evidencia una falta de transparencia por parte del Principado. «No son claros desde el principio porque saben que los asturianos no quieren menas en sus barrios», señala. A su juicio, el Ejecutivo debería explicar abiertamente sus planes en lugar de dejar que sean otras partes implicadas las que vayan aportando información sobre el proyecto.

«Si no existe ningún plan para recibir nuevos traslados en La Florida, que lo digan claramente. Y si el Gobierno de Barbón está preparando recursos para acoger a los menores que lleguen desde Ceuta, que tenga la valentía de explicárselo a los asturianos», añade.

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La formación mantiene así su rechazo frontal tanto a la creación de nuevos recursos de acogida como a los traslados de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. La discusión sobre La Florida se suma a la controversia generada en las últimas semanas por la previsión de nuevos movimientos de menores hacia Asturias y por la necesidad de habilitar plazas suficientes para atenderlos.