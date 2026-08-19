La consejera Saavedra confirma que el edificio de La Florida tendrá “en principio ocho menores absolutamente integrados”

La consejera Concepción Saavedra confirmó que “el recurso” en un edificio residencial de La Florida acogerá “a ocho menores que están absolutamente integrados y que llevan en Asturias un año o más”. La responsable de Salud y también de la cartera de Derechos Sociales, ante la ausencia por baja de su titular, Marta del Arco, ratificó la intención del Principado de trasladar a estos menores extranjeros, tutelados por la entidad Diagrama en un recurso que estaba hasta ahora en el municipio de Avilés, a un edificio de La Florida, en Oviedo, justo antes de la reunión con la asociación de vecinos de ese barrio y con representantes de la entidad Diafragma. También estaba invitado el Ayuntamiento de Oviedo, que optó por no acudir.

El traslado de estos menores extranjeros no será inminente. “En principio serán ocho niños aunque en el recurso tenemos capacidad para quince”, manifestó Concepción Saavedra. “Se trata de un cambio de ubicación porque hasta ahora estos niños estaban en Avilés, pero es un centro que se encuentra bastante anticuado, la entidad buscó una nueva localización y la opción es La Florida”. La Consejera aseguró que ”son menores con una gran vulnerabilidad, pero llevan en Asturias un año o más y están absolutamente integrados, bien en el instituto, en formación profesional o trabajando”. Saavedra, además, afirmó que “este recurso”, a cargo de la entidad Diagrama, “lleva diez años en Asturias, y estos críos, al ser menores, están tutelados en todo momento, tienen supervisión los siete días de la semana, veinticuatro horas, y en principio no va a suponer ningún problema para los vecinos ni para el barrio, porque nunca lo ha habido en todo este tiempo”.

Saavedra aseguró que el traslado de los niños se producirá en cuestión de meses. “Estamos con la tramitación y por lo tanto va a tardar un tiempo, no es para ahora, probablemente empecemos en septiembre o en octubre, cuando estén preparados todos los trámites administrativos”, afirmó la Consejera. Saavedra indicó que el objeto de esta reunión era transmitir “la máxima tranquilidad a los vecinos”, aunque reconoció que en este encuentro no estaría representada la comunidad de propietarios del edificio de La Florida. “Hablé en su momento con la presidenta de la comunidad y con los administradores, pero entendí que esta primera reunión debía ser con la asociación de vecinos. Este miércoles ha llegado una petición de reunión por parte de la comunidad, la valoraremos y yo, como siempre, no tengo ningún problema en reunirme y hablar de la situación”, manifestó Saavedra. No obstante, la Consejera afirmó que en ese primer contacto con la comunidad de propietarios del edificio de La Florida “la presidenta mostró una negativa muy importante y según ella no hacía falta esa reunión porque no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Parece que lo ha pensado, solicita esa reunión y me parece algo positivo”.

El rechazo de “algunos vecinos” a la ubicación de este recurso en un edificio de pisos no cogió por sorpresa a Saavedra. “No me ha sorprendido, podemos decir que es algo que puede ser natural con todas las informaciones y bulos y con la situación que estamos viviendo ahora en Ceuta”. La Consejera dijo entender esa “preocupación” al tiempo que justificó reuniones como la de este miércoles: “Por eso estamos aquí, para tranquilizar, explicar la situación y que esto no tiene nada que ver con lo que se vive en Ceuta ni con casos como el de Sograndio, un centro para menores en vía judicial”. Saavedra fue clara sobre la política del Principado. “Nosotros vamos a seguir defendiendo protegiendo a los menores, sean de donde sean y vivan donde vivas, nosotros tenemos menores tutelados de todas las nacionalidades, incluida la española”.

En la reunión también estuvo Victor González, director territorial de la fundación Diagrama, una entidad que en Asturias gestiona un centro con 18 plazas, dirigido “a chicos en proceso de autonomía, en preparación para la vida adulta, algunos están empezando su paso a la vida laboral”. Tanto el responsable de Diagrama como la Consejera aseguraron que esos centros están en zonas residenciales “y no han generado ningún problema”, en ámbitos de todo tipo “rurales y urbanos, pero si buscan trabajo no pueden estar en la montaña, tienen que estar en la ciudad”.

González también quiso mandar un mensaje de “tranquilidad, llevamos diez años trabajando y no hemos tenido apenas problemas y la intención en seguir así. La realidad es que los chicos vienen a trabajar y a ayudar a sus familias en origen y nosotros estamos aquí para brindarles esa oportunidad y que cuando salgan lo hagan con todas las herramientas necesarias para vivir independientes”. El director de Diagrama reconoció que “no es agradable para estos jóvenes salir a la calle y sentirse señalados y hacemos con ellos ese trabajo de concienciación para que si alguien les dice algo desagradable no entren y lo hablen con nosotros”.,

Noticias relacionadas

El presidente de la asociación de vecinos de La Florida, Jesús Alonso, planteó antes del inicio de la reunión que “la ultraderecha está utilizando esta cuestión como herramienta política” y relacionó esa “utilización” con dos partidos, “Vox y Falange Asturiana, según vimos en los medios”. Alonso afirmó que “estos niños tienen sus derechos y a la sociedad le toca protegerlos” y recalcó que “en un primer momento se dijo que venían del centro de cumplimiento de Sograndio, algo totalmente falso”.