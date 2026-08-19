Fallece un hombre de 70 años tras sufrir una parada cardiaca cuando estaba en un bar de Oviedo

Un hombre de 70 años falleció este miércoles por la tarde tras sufrir una parada cardiaca en el Café Quintana, situado en la calle San Ignacio de Loyola, en Pumarín. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19.30 horas y, en un primer momento, se pensó que el hombre podía haberse atragantado.

Hasta el establecimiento se desplazaron los servicios de emergencia. Los médicos y el resto de personal sanitario trataron durante un largo periodo de tiempo de reanimar al hombre. Le practicaron las maniobras de reanimación sin conseguir finalmente salvarle la vida. También acudieron al lugar agentes de la Policía Local, que colaboraron en la intervención y en las gestiones posteriores al fallecimiento.

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Los agentes trataban anoche de localizar a los familiares del fallecido para comunicarles lo ocurrido. Según la documentación que llevaba encima, el hombre figuraba como vecino de Mieres.