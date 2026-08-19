Fallece un hombre de 70 años tras sufrir una parada cardiaca cuando estaba en un bar de Oviedo
Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante un largo periodo de tiempo y la Policía Local trata de localizar a su familia
Un hombre de 70 años falleció este miércoles por la tarde tras sufrir una parada cardiaca en el Café Quintana, situado en la calle San Ignacio de Loyola, en Pumarín. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19.30 horas y, en un primer momento, se pensó que el hombre podía haberse atragantado.
Hasta el establecimiento se desplazaron los servicios de emergencia. Los médicos y el resto de personal sanitario trataron durante un largo periodo de tiempo de reanimar al hombre. Le practicaron las maniobras de reanimación sin conseguir finalmente salvarle la vida. También acudieron al lugar agentes de la Policía Local, que colaboraron en la intervención y en las gestiones posteriores al fallecimiento.
Los agentes trataban anoche de localizar a los familiares del fallecido para comunicarles lo ocurrido. Según la documentación que llevaba encima, el hombre figuraba como vecino de Mieres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
- El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
- Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
- Oviedo estrena carbayón de 60 años y doce metros de alto en pleno centro: así fue la espectacular plantación del ejemplar
- El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
- Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio
- San Mateo lleva la música a dos emblemáticas plazas de Oviedo: esta es la programación
- Los dos barrios de Oviedo que celebran el inicio de la recuperación de su unión peatonal histórica, actualmente en ruinas