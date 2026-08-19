"Mi hija me pregunta a qué colegio irá y no sé qué contestarle": la incertidumbre de una niña con una discapacidad del 54% a veinte días de empezar el curso

Apenas quedan veinte días para que empiece el curso escolar y Nadia Bramani todavía no sabe dónde tendrá que llevar a su hija el próximo 9 de septiembre. La menor tiene 13 años, una discapacidad reconocida del 54% y dependencia de grado II, y este año afronta un cambio de etapa educativa. Pasa al instituto. La previsión de la familia, compartida desde febrero por los profesionales que la atienden, era que regresase al Colegio de Educación Especial de Latores donde estudió varios cursos. Sin embargo, a estas alturas del verano no dispone todavía de una resolución definitiva que le indique en qué centro estará escolarizada: puede que sea en Oviedo o en otro concejo. «La incertidumbre es bastante grande. Ella me pregunta a qué colegio va a ir», explica su madre.

No se trata únicamente de conocer una dirección. Para una menor con necesidades especiales, insiste Bramani, anticipar los cambios forma parte de su preparación para afrontar una nueva rutina. Y para la familia, además, conocer el centro es imprescindible para organizar cuestiones tan básicas como el transporte, los horarios o la conciliación con sus dos hermanos. Además, la niña quiere volver al colegio de Latores. Durante una etapa anterior llegó a compatibilizar tres días semanales con otro colegio público. Después, optaron por matricularla en el colegio Buenavista II donde recibió mimos y cuidados. Hizo una gran grupo de amigas y los maestros se desvivían por ella. Sin embargo, su madre era plenamente consciente que no podía pasar al instituto. La niña necesita de logopeda, psicóloga y terapeuta por lo que optaron por volver a un centro de Educación Especial.

La familia y los profesionales hicieron todo lo necesario a principios de año. Bramani enseña la documentación fechada el 27 de febrero, pero desde entonces no ha tenido nada claro. «El problema surge porque Latores está masificado y no hay plazas. A día de hoy no sabemos si irá a Latores, a Aspace o puede ir a un centro de otro concejo», relata Bramani. También asegura que en julio recibió una llamada de la consejería de Educación, pero en la conversación ninguna certeza. Tan solo que intentarán que vuelva al colegio que la vio crecer. Desde entonces, ninguna novedad. Son una treintena los niños que están pasando por esta misma situación y la previsión era que la situación se resolviese a lo largo de agosto. A algunas familias ya les han dicho que en septiembre. La niña no paraba de preguntar a su madre a qué colegio iría y ella le acabó contestando que a Latores sin saberlo con certeza. Su objetivo es tranquilizarla.

Tanto Bramani como la AMPA del colegio coinciden en que esta incertidumbre llega ante la saturación del colegio de Educación Especial, que el último curso tuvo 202 alumnos. «Está colapsado», sostiene la vocal de la entidad Ester Fernández Quirós. También vincula los actuales problemas de escolarización con la falta de capacidad de las instalaciones. «Si el nuevo colegio de Montecerrao estuviese terminado, no estaría pasando lo que está pasando: que haya alumnos que empiezan en educación especial y todavía no sepan ni a qué colegio van a ir».

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La AMPA insiste en que la situación resulta especialmente difícil de entender porque en la enseñanza ordinaria las familias conocen con mucha mayor antelación el centro en el que estarán matriculados sus hijos. «En mayo normalmente ya se sabe. Aquí llegamos al inicio del curso y hay familias que todavía no tienen esa información», lamenta Fernández Quirós. La Consejería de Educación, dirigida por Eva Ledo, sostiene que las obras avanzan dentro de los plazos previstos. La previsión es que se inaugurará el año que viene.