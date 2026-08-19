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Todo listo para la cuarta edición de las fiestas de San Bartolomé en Puerto, Oviedo

Los festejos, recuperados tras años sin celebrarse, se presentan con una programación diversa y, como novedad, una fiesta ochentera y noventera a la que se puede acudir disfrazado

Paella popular en Puerto el año pasado.

Paella popular en Puerto el año pasado. / Mario Canteli

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Alba G. Villanueva

Ya está todo preparado para la cuarta edición de las fiestas de San Bartolomé de Puerto, recuperadas tras varios años sin realizarse. Organizadas por la asociación de vecinos “Ribera de Abajo Puerto”, se celebrarán en el parque situado al lado de la iglesia entre el viernes 21 y el domingo 23. La programación cuenta con ciertas novedades y actividades para “niños y adultos, todos los días”, confirma el presidente de la asociación organizadora, Sergio Álvarez. La fiesta, que se celebra en un entorno familiar, espera superar la afluencia del año pasado este fin de semana. Ante la incertidumbre por la previsión del tiempo, Álvarez recuerda que se instalará una carpa.

Los festejos comenzarán el viernes a las 18.00 horas con el maratón de parchís, seguido del torneo de tute a las 21.30 horas. A las 23.00 horas, como novedad, tendrá lugar la “Fiesta Remember” con música de los 80 y 90. Además, desde la comisión instan a acudir vestido de la época para recibir una sorpresa.

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El sábado será el día del socio; se iniciará a las 12.00 horas con actividades infantiles para todas las edades, seguidas del concurso de tortillas y la primera edición del concurso de postres a las 12.30 horas. Posteriormente, a las 13.00 horas, tendrá lugar una sesión vermú y, a continuación, merienda en la carpa con el reparto del bollu y botella de sidra para los mayores y bollín preñau para los socios más pequeños. La jornada finalizará a las 23.00 horas amenizada por un DJ.

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El domingo, a las 12.00 horas, se celebrará la misa y la posterior procesión amenizada por la banda de gaitas “Ciudad de Oviedo”. Le seguirá, a las 13.00 horas, una sesión vermú con la puya del ramu y a las 14.30 horas dará comienzo la gran paella popular. Como broche final de las fiestas, a las 17.30 horas tendrá lugar un tardeo con animación a cargo de un DJ para toda la familia.

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