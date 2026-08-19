Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y se está a la espera de que el juez levante el cuerpo
El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido este miércoles cerca del parque de Invierno de Oviedo. En concreto, en una zona verde de la calle Montícu del barrio de La Bolgachina. El fallecido fue encontrado pasadas las seis de la tarde y hasta el lugar de los hechos se han desplazados los agentes de la Policía Nacional. Todo parece indicar que no sufrió una muerte violenta aunque la autopsia determinará cómo ocurrieron los hechos, según fuentes de la Jefatura Superior de Asturias.
De igual forma, los agentes investigan si se trata de un usuario del Cano Mata, destinado a las personas sin hogar, que está al lado de donde se encontró al fallecido. Personal de las instalaciones se acercó hasta la calle Monticu para comprobar los datos del fallecido
Hasta la zona han acudido agentes de la Policía Local
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