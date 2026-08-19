Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: "Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo"

Nayib Bukele desembarca en las carreteras de Oviedo a través de cinco grandes vallas publicitarias colocadas por iniciativa de un empresario asturiano admirador del presidente de El Salvador. Una de ellas se encuentra en Cerdeño, muy cerca de la gasolinera; las otras cuatro están repartidas por el polígono de Bravo, junto a Central Lechera Asturiana, en Granda; el túnel de la AS-II; Fuente la Plata; y frente a la fábrica de Coca-Cola de Colloto. En los anuncios, el líder aparece con la banda con los colores de El Salvador, un pañuelo azul en la solapa de la americana y la mano junto a la sien, en un gesto que recuerda a un saludo militar. Sobre la imagen, un mensaje contundente: “Nayib Bukele. ¡Presidente Universal!”.

Detrás de las cinco vallas está Tino Vidal, empresario de publicidad de 71 años, nacido en Luarca y residente en Oviedo desde los siete años. No hay detrás, asegura, ninguna campaña electoral promovida desde El Salvador. Los anuncios son iniciativa suya y responden a su admiración por Bukele. “Soy un fan total de Bukele, me sé sus discursos de memoria. Es el mejor presidente del mundo”, explica. Entre lo que más le gusta de sus políticas es que “metió a los pandilleros en la cárcel, limpió las ciudades, hizo hospitales y campos de fútbol. Desde 2019 ha hecho tanto que otros políticos deberían tomar nota. Él sí que sabe gobernar un país. Hace un montón de cosas y sin subir los impuestos, mientras aquí apenas se hace nada”.

El empresario define la iniciativa como un homenaje personal. “Es mi particular homenaje”. Las imágenes, asegura, han llegado incluso hasta el entorno del presidente salvadoreño. Vidal relata que pudo hacérselas llegar a través de un conocido común. “Gracias a un amigo mexicano que estudió con él en Texas le hicimos llegar las fotos y nos respondió que quería que le enviásemos un comunicado contando por qué lo habíamos hecho. Ya se lo enviamos también”.

Los carteles aparecen además cuando El Salvador se encamina hacia las elecciones del 28 de febrero de 2027. La presencia de cinco grandes anuncios de su presidente en distintos puntos del concejo resulta llamativa también por el reducido tamaño de la comunidad salvadoreña en la capital asturiana: en Oviedo hay empadronados 51 salvadoreños.

De las vallas al debate en las redes

Juan Álvarez reaccionó a la imagen con un mensaje crítico. “Visto en Oviedo. A primera vista parece surrealista. Pero no: refleja perfectamente a qué nos enfrentamos. El culto al líder y la fascinación por el autoritarismo. De aquí a las elecciones del 27 vamos a ver cosas que no creeríamos posibles. A ver si la gente cae del guindo”, escribió.

La publicación obtuvo respuesta de Macarena Olona, que defendió el denominado Modelo Bukele de Seguridad y aprovechó para invitar a Álvarez a conocerlo. “Concejal, no se me acalore. La próxima vez que dé en Oviedo una conferencia sobre el Modelo Bukele de Seguridad está usted invitado. Así entenderá por qué aparecen carteles del presidente en España”, contestó.

Álvarez replicó comparando los niveles de seguridad de Asturias y El Salvador. “Asturias mantiene una tasa de criminalidad y unos índices de seguridad general considerablemente más favorables y estables que los de El Salvador de Bukele”.

Olona volvió a responder y utilizó como ejemplo la reciente fuga del centro de menores de Sograndio. “No me acalore a mí, concejal. Que soy de mechita corta”.

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También reaccionó al mensaje del socialista Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, que respondió a las críticas sobre el carácter autoritario que Álvarez atribuía al modelo del presidente salvadoreño. “Ven una foto de Bukele y detectan inmediatamente ‘autoritarismo’. Durante años El Salvador estuvo sometido al terror de las maras y aquello debía de pareceros una democracia estupenda. A algunos os molesta más quien acaba con el miedo que quienes lo provocan”, escribió.