La nueva concesión del aparcamiento del HUCA, en Oviedo, paralizada por un recurso

La renovación de la concesión para la gestión de los aparcamientos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres suma un nuevo capítulo en su tramitación administrativa. Un segundo recurso, presentado en esta ocasión por la actual concesionaria, CP Plus Parking España S.L., ha desembocado en la paralizació del concurso promovido por GISPASA que abría la posibilidad de aumentar el mínimo de 30 minutos de estacionamiento gratuito actual, la rebaja del precio máximo diario a 7 euros o la creación de bonos de uso más flexibles. Pese al freno decretado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), desde la Consejería de Hacienda garantizan que la decisión no tendrá repercusión para los usuarios: las instalaciones seguirán funcionando con normalidad y bajo las condiciones vigentes.

Según precisan fuentes de la consejería dirigida por Guillermo Peláez, la licitación arrastra una cadena de contratiempos administrativos. El proceso sufrió un primer frenazo cuando una de las empresas aspirantes recurrió los pliegos y el tribunal de recursos contractuales le dio la razón, paralizando la adjudicación. Fue a raíz de esa primera resolución favorable cuando la actual concesionaria interpuso un nuevo recurso con solicitud de medidas cautelares. La suspensión dictada por el TACRC afecta en esta fase de forma exclusiva a la valoración y adjudicación del contrato, por lo que las licitadoras pueden seguir presentando sus ofertas dentro del calendario fijado mientras la empresa actual mantiene la prestación del servicio.

El concurso abarca la explotación, mantenimiento, limpieza, vigilancia y control de accesos de ambos centros sanitarios bajo un único contrato para lograr economías de escala. En total, la licitación suma 2.307 plazas: 388 en el Hospital de Mieres y 1.919 en el HUCA, repartidas entre el parking de Consultas (739 plazas), el parking de Hospitalización (933 plazas) y el parking de Urgencias (bajo la calle principal, 247 plazas).

El nuevo marco plantea un cambio relevante respecto a la concesión de diez años iniciada en 2014. GISPASA establece un contrato inicial de tres años con dos posibles prórrogas anuales (cinco años como máximo) y un valor estimado de 7.040.044,90 euros. Bajo este modelo, la adjudicataria no recibe pagos directos de la administración: obtiene sus ingresos del cobro a usuarios y debe abonar un canon del 1% sobre ventas mensuales a GISPASA, asumiendo además todos los costes operativos e inversiones.

Entre los cambios tarifarios previstos se incluye la posibilidad de ampliar el tiempo gratuito inicial hasta los 45 minutos mediante las ofertas de las licitadoras, además de fijar el límite diario en 7 euros frente a los 8,90 euros del pliego anterior. Se introducen bonos de 5 y 10 días no consecutivos, opciones de 22 días (máximo 36 euros) y pases mensuales (hasta 40 euros). Para la plantilla del HUCA se mantiene la gratuidad de 525 plazas por turno en el P1 y P2, ampliando el margen de permanencia a 36 horas e introduciendo un refuerzo temporal de hasta 640 plazas en las horas punta de solape (7:00 y 13:30 horas) para garantizar sitio al personal entrante.

La concesión incorpora asimismo un plan de modernización que exigía a la futura adjudicataria repintar las instalaciones, cambiar las luminarias a tecnología LED, colocar contadores telemáticos e instalar nuevas barreras y sistemas de guiado de plazas en el parking de Hospitalización y el parking de Urgencias durante los primeros tres meses. A estas mejoras técnicas se suma la previsión de incorporar puntos de recarga para vehículos eléctricos, pago digital por aplicación móvil y lectura automática de matrículas para agilizar accesos. Con este despliegue, GISPASA busca adaptar infraestructuras con más de una década de uso a los estándares actuales de movilidad sostenible y eficiencia energética.

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Todas estas mejoras quedan de momento en suspenso tras este cruce de recursos judiciales. La doble impugnación frena un proceso diseñado para acortar plazos y renovar el servicio. Mientras el TACRC resuelve definitivamente ambas causas, la rutina en los recintos hospitalarios no cambiará: los aparcamientos seguirán abiertos, bajo la gestión actual y sin modificaciones en las tarifas o en las normas de uso para pacientes y trabajadores.