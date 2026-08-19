La plaza Porlier acoge el Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo con temática del Camino Primitivo

El Mercado Artesano y Ecológico (MAE) acoge los días 22 y 23 de agosto en la Plaza Porlier una edición dedicada al Camino Primitivo, que invita a vecinos y visitantes a descubrir la historia, el patrimonio y las tradiciones vinculadas a las rutas jacobeas asturianas. El MAE abrirá sus puertas ambos días en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00.

La programación de esta edición pondrá especialmente en valor el papel de Oviedo como origen del Camino Primitivo. La vieira, símbolo tradicional de los peregrinos, será además el elemento central de la imagen del mercado, integrándose con el nombre del MAE y con la identidad de la ciudad.

Durante el fin de semana, el mercado volverá a reunir a artesanos y pequeños productores con una amplia representación de oficios y productos ligados al territorio. Cerámica, madera, cuero, textil, vidrio, joyería o ilustración compartirán espacio con quesos, miel, embutidos, conservas, dulces, panes y productos ecológicos.

Entre las actividades previstas destaca el juego interactivo mediante códigos QR "El Camino de Santiago en Asturias". A través de diferentes códigos distribuidos por el recinto, los participantes podrán realizar un recorrido virtual por los principales itinerarios jacobeos de la región, desde el Camino de la Costa hasta el Camino Primitivo.

Quienes completen el recorrido recibirán su propia Compostela del MAE y podrán optar a diferentes premios. Entre ellos se encuentran una noche de hotel para dos personas, con desayuno y una comida o cena, en el Hotel Palacio de Merás de Tineo, ofrecida por la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo; veinte entradas para visitar la Catedral de Oviedo; un vale de 100 euros para gastar en el mercado, y varios lotes de productos aportados por los concejos participantes.

Cada parada permitirá conocer historias, curiosidades, paisajes, personajes y leyendas relacionadas con el Camino de Santiago, acercando al público de una manera participativa al patrimonio cultural, natural y humano de las rutas asturianas.

El mercado contará también con la presencia de diferentes municipios vinculados al Camino Primitivo, que acercarán a la Plaza Porlier su patrimonio, sus paisajes y sus tradiciones. El sábado participarán Las Regueras y Salas, mientras que el domingo tomarán el relevo Grandas de Salime y Grao.

Durante las dos jornadas volverá, además, la iniciativa "En Ruta con Celi por la Senda sin Gluten", que permitirá identificar de forma sencilla los puestos que ofrecen productos aptos para personas celíacas, facilitando una experiencia más accesible, segura e inclusiva.

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La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha destacado que "esta edición permite unir el apoyo a nuestros artesanos y pequeños productores con la promoción de uno de los grandes elementos históricos y culturales de Oviedo. Queremos que vecinos y visitantes descubran el Camino Primitivo de una manera diferente y participativa, al tiempo que conocen y valoran el trabajo que hay detrás de cada producto presente en el mercado".