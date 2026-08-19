Roban una mesa de picnic recién puestas en Las Caldas
La concejalía de Zona Rural denunció los hechos a la Guardia Civil
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La concejalía de Zona Rural, dirigida por Daniel Tarrio, denunció ante la Guardia Civil el robo de una de las tres mesas de picnic recién instaladas en el área recreativa de Las Caldas. La sustracción se produjo entre la última hora de la tarde y la noche. El mobiliario estaba fijado al suelo mediante tornillería sobre una base de hormigón, por lo que fue necesario desmontarlo y trasladarlo en algún vehículo. La Policía Local revisó la zona y posibles cámaras, mientras el Ayuntamiento busca la mesa. La Concejalía de Zona Rural estudia reforzar los anclajes y colocar marcas identificativas municipales. En la imagen, una mesa como la sustraída.
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