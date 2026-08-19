Tudela Veguín, en Oviedo, se prepara para cuatro días de fiesta entre espuma y verbenas

Las fiestas de San Julián de Box y San Sebastián de Los Puentes, de Tudela Veguín, están a la vuelta de la esquina. La comisión de festejos ultima los detalles de una celebración que comenzará este viernes 21 y se alargará hasta el lunes 24. Es la décima edición que organiza la “Sociedad de Festejos de Tudela Veguín” y, este año, cuenta con un programa, según asegura su vicepresidente, Roberto Suárez, “muy diverso, apto para jóvenes y mayores”. Las actividades tendrán lugar en el parque Fermín Palacio, excepto la jira del lunes, que se celebrará en el prao del Parnés. Desde la organización esperan una gran participación de gente y Suárez anima a los asistentes con un mensaje claro: “No hay que tenerle miedo al agua”.

Como previa al inicio de las fiestas, el viernes, a las 18.15 horas, se disputará el partido entre Unión Comercial y el Nalón C.F. Después, a las 21.00 horas, tendrá lugar el pregón a cargo de la asociación de vecinos de Tudela Veguín y el posterior chupinazo que dará comienzo a los festejos. A continuación, se distinguirá a la persona de mayor edad del pueblo y, de 22.00 a 4.00 horas, la orquesta “Grupo Duende” y “DJ Juanma” amenizarán la primera gran verbena.

Durante la mañana del sábado, se celebrarán diversos juegos infantiles a partir de las 12.30 horas en el parque de la fiesta. A las 19.00 horas, Zin Lorena Medina impartirá una clase de zumba y de 22.00 a 4.00 horas tendrá lugar la segunda gran verbena amenizada por la orquesta “Grupo Karine” y “DJ Juanma”.

El domingo comenzará de 10.30 a 12.30 horas con la recepción de la décima concentración de vehículos clásicos en el pueblo. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a los Santos Patrones y en memoria de los socios fallecidos con la posterior procesión. A continuación, a las 13.00 horas, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por “Aire de rumba”.

La comida popular será a las 15.00 horas con el reparto de arroz mixto, escalopines al cabrales y patatas y postre. Posteriormente, a las 17.00 horas, se celebrará la entrega de premios de la concentración de coches clásicos. A partir de las 19.00 horas y hasta las 00.00 horas tendrá lugar un tardeo muy especial. Contará con la actuación del grupo “Los Desiempre”, del que es integrante José Luis Menéndez, batería de “Los Stukas”, que amenizarán con música de los 80. Asimismo, contará con la participación del DJ Pablo “Vas Bailar”. Mientras tanto, se disputará un maratón de parchís y tute que requiere inscripción previa.

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El último día, el lunes 24, comenzará de 12.00 a 16.00 horas con el reparto del bollo y vino. A continuación, entre las 17.00 y las 19.00 horas, se celebrará la jira campestre en el prao del Parnés y un posterior desfile al parque de la fiesta amenizado por la charanga “La última y nos vamos” y la banda de gaitas “Ciudad de Oviedo”. Una vez allí, ocurrirá la gran fiesta de la espuma. Los festejos finalizarán con la última gran verbena, a partir de las 22.00 horas, amenizada por la orquesta “Grupo Radar”, que repite por tercer año consecutivo y el DJ “Vas Bailar”.