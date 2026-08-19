Villaperi, en Oviedo, empezará a suministrar agua regenerada a la industria asturiana en 2029

La transformación de la depuradora de Villaperi avanza con la construcción de la planta que producirá agua regenerada para uso industrial y la instalación de un parque fotovoltaico, dos actuaciones que, junto con la futura producción de biogás, permitirán reducir el consumo de recursos y avanzar hacia la autosuficiencia energética de la mayor estación depuradora de Asturias. El conjunto de proyectos movilizará cerca de 70 millones de euros y convertirá la instalación ovetense en una biofactoría que prevé empezar a abastecer agua regenerada a la industria asturiana a partir de diciembre de 2029.

Los trabajos de la planta de producción de agua regenerada, iniciados hace un mes con una inversión superior a los 12 millones de euros, continúan mientras se desarrolla también la instalación de los paneles solares. La nueva infraestructura permitirá someter el agua ya depurada a distintos tratamientos para obtener un recurso con las características necesarias para su utilización por parte de las industrias del centro de Asturias.

El objetivo es que el agua regenerada sustituya parte del consumo de agua potable de las empresas, liberando recursos para el abastecimiento de la población y reduciendo la presión sobre las reservas hídricas. La disponibilidad de este recurso también permitirá reforzar la garantía de suministro en periodos de sequía o de elevada demanda.

La planta de regeneración es una de las cuatro grandes actuaciones previstas para transformar Villaperi. El proyecto se completa con la red de tuberías que llevará el agua hasta las zonas industriales, ya licitada y con un presupuesto de 33,8 millones de euros; el parque fotovoltaico, actualmente en obras, y la nueva planta de tratamiento de fangos, cuya ejecución está prevista para 2027 y que contará con una inversión de 21,5 millones.

El parque solar permitirá reducir la dependencia energética de la depuradora y, junto con la producción de biogás a partir del tratamiento de los residuos, acercará a Villaperi al objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética. La actuación se integra así en una estrategia de aprovechamiento de los recursos generados por la propia instalación.

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La transformación de Villaperi, cofinanciada con fondos europeos, pretende convertir la depuradora en una instalación capaz no solo de tratar las aguas residuales, sino también de reutilizar agua, generar energía y reducir los residuos derivados del proceso de depuración.