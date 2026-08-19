Vox cuestiona el encargo del nuevo plan de igualdad de Oviedo a una consultora especializada en género y diversidad

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, llevará a comisión la adjudicación del contrato para elaborar el IV plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2027-2030. La formación cuestiona que el equipo de gobierno haya encargado la redacción del documento, por un importe de 18.006,70 euros, a una consultora especializada en políticas públicas con perspectiva de género, igualdad y diversidad. La edil criticó la decisión y aseguró que la adjudicación supone, a su juicio, “un ejemplo más de la deriva ideológica de un Partido Popular que hace tiempo que dejó de combatir las políticas de la izquierda para limitarse a gestionarlas”.

El contrato permitirá elaborar el documento que marcará las principales líneas de las políticas municipales de igualdad entre 2027 y 2030. Vox centra sus críticas tanto en el contenido de estos planes como en el perfil profesional de la empresa seleccionada, cuya trayectoria vincula con las políticas de igualdad, el feminismo y la diversidad LGTBI. “Nos preocupa que el PP utilice el dinero de los ovetenses para encargar el diseño de las políticas municipales a una consultora que parte expresamente de un marco ideológico determinado”, señaló Peralta.

La portavoz considera que esta contratación forma parte de una tendencia más amplia por la que, según sostiene, gobiernos del Partido Popular terminan incorporando políticas impulsadas inicialmente por partidos de izquierda. “Ya ni siquiera los discuten, los incorporan, los presupuestan y pagan a terceros para desarrollarlos”. El grupo municipal reclamará ahora información detallada sobre el procedimiento seguido por el Ayuntamiento. Peralta anunció que exigirá conocer “el expediente completo de la contratación, las ofertas solicitadas o recibidas y los criterios utilizados para seleccionar a la adjudicataria”.

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La portavoz insistió además en sus críticas al gobierno municipal del PP y afirmó que cada vez encuentra menos diferencias entre determinadas políticas desarrolladas por populares y partidos de izquierda en materia de igualdad. “Cambian las siglas, pero permanecen los mismos conceptos, los mismos marcos ideológicos y, ahora, hasta se paga con dinero público para que nos diseñen cómo aplicarlos durante los próximos cuatro años”, afirmó.