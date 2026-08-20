Una amistad cada vez más global en Oviedo

Global Vibes Oviedo (GVO) es una asociación creada por Chris y Catalina Lipscomb. Un matrimonio que se mudó a Oviedo en 2023. Ese mismo año decidieron fundar esta asociación con el objetivo de acoger e integrar a otros extranjeros que llegaran a la ciudad. El grupo, como destacan sus fundadores, no para de crecer. De los 700 miembros que tenían al principio del año, han pasado a 1.000. Estos vienen de 27 países diferentes; entre ellos, curiosamente, hay ocho españoles y, como destacan los creadores del grupo, "nos vienen muy bien para practicar español".

El punto de inflexión llegó en febrero a través de una colaboración con la Cámara de Comercio promovida con el fin de ayudar a sus miembros a poder abrir negocios en la ciudad. Pero la Cámara de Comercio no ha sido la única en asociarse con GVO; las concejalías de Cultura y Festejos también han colaborado con la asociación para diferentes actividades.

Desde sus inicios, GVO organiza reuniones mensuales a las que suelen acudir cerca de 100 personas, en las que realizan charlas sobre arte y oficios, dan clases de español o disfrutan de juegos de mesa. Realizaron una visita por el Carlos Tartiere y a los museos de Bellas Artes y el Arqueológico o diferentes recorridos por Oviedo, en el que, aparte de los habituales, este año realizaron un itinerario discutiendo sobre las mujeres famosas que han pasado por la ciudad. Pero no todo ha sido cultura; también han disfrutado de fiestas como el martes de campo y tuvieron la ocasión de implicarse en el Día de América en Asturias llevando ropa característica de los años 20.

Ya fuera de la ciudad han hecho actividades de todo tipo, como las visitas a Trubia en las que disfrutan de un vermú en un club privado. También van hasta la montaña para hacer diferentes rutas, como la de las Xanas. Otro de los elementos más destacados es la visita a las ferias, como las de Llanera o la feria de Indianos de Colombres.

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A GVO le espera un septiembre con una agenda completa, destacando la participación en el Día de América en Asturias, donde se vestirán con ropas del siglo XIX.