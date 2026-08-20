"Asturias dice no", el grito contra los pisos de menores en el barrio ovetense de la Florida

La comunidad del número 32 del paseo de la Florida no está sola en su protesta contra el emplazamiento de pisos de menores extranjeros. Alrededor de medio millar de personas acudió este jueves a la protesta contra el traslado de ocho menores procedentes del centro que gestiona la fundación Diagrama en Avilés. Una concentración en la que se escucharon consignas que pedían la dimisión del presidente Adrián Barbón, de la consejera Concepción Saavedra y hasta del alcalde, Alfredo Canteli, aunque el grito más unánime y rotundo fue el de "Asturias dice no". La protesta llegó al final de una jornada en la que la consejera en funciones de Derechos Sociales y de Salud anunció una reunión para el próximo lunes a cuatro bandas con la comunidad de propietarios, el Ayuntamiento de Oviedo y la fundación Diagrama.

Juan Antonio García, uno de los vecinos del edificio 32 del paseo de la Florida, puso voz a la queja de la comunidad. "La consejera ha dicho que va a traer sí o sí un centro de menores en un portal de viviendas. Somos 44 vecinos y, de primeras, nos meterían ocho menores aunque es evidente que no pararán ahí. Estarían en tres pisos sin entrada independiente y con la caja de escaleras accesible a cualquier piso y a los garajes y a la terraza de al lado va a ser una fuente de molestias sin fin. Máxime con los precedentes que hay en otros centros de menores y no queremos criminalizar a nadie", manifestó el portavoz vecinal. García denunció, además, "la opacidad total del Principado" porque "esto estalló con alevosía y nocturnidad, a mediados de agosto, con casi todos los vecinos de vacaciones, que hemos tenido que volver de golpe para afrontar este problema". El portavoz vecinal confirmó que la comunidad está llevando a cabo gestiones en el Ayuntamiento para conocer el alcance de la licencia de uso con el convencimiento de que "un edificio de viviendas no es la ubicación adecuada para un centro de menores".

La concentración estaba señalada para las siete de la tarde. Poco a poco la acera situada frente al número 32 del paseo de la Florida se quedó pequeña y los alrededor de medio millar de asistentes ocuparon los dos carriles en sentido descendente de la calle, previamente cortados por la Policía Local y donde también hizo acto de presencia una dotación de la Policía Nacional. El grito de "Asturias dice no" sonó alto y unánime cuando varios de los comuneros del edificio, con la presidenta, Enedina Fernández, al frente exhibieron una pancarta con esa misma consigna contra el centro de menores y con una queja con destinatario incluido: "La asociación de vecinos no nos defiende". También se escucharon repetidamente gritos de "dimisión" para Barbón y la consejera Saavedra y "dónde está Canteli" entre una concurrencia donde la presencia política corrió por cuenta de Vox por partida doble, con la portavoz municipal, Sonsoles Peralta , y la portavoz en el parlamento autonómico, Carolina López. "Hoy es La Florida, pero mañana pueden ser El Cristo, Pumarín, La Corredoria o cualquier barrio y municipio de Asturias", sostuvo la diputada en la Junta General. "El Gobierno de Barbón ha mentido vilmente a los vecinos y el PP de Oviedo sabiendo lo que se estaba cociendo, ha callado, ha mirado a otro lado y abandonado a los vecinos", manifestó la portavoz en el Ayuntamiento.

La asistencia empezó a menguar a los cuarenta minutos de iniciada la protesta, después de que un grupo de simpatizantes de Núcleo Nacional, alguno encapuchado, empezara a exhibir sus banderas y manos extendidas en alto, y a entonar consignas de cosecha propia como "es una invasión, no es indignación". En la pared, al lado del edificio donde el Principado tiene decidido ubicar el centro de menores había pasquines con proclamas tales como "los bloques de pisos no son centros de gestión pública", "no a la imposición en bloques residenciales" o "no queremos menas, queremos salir a pasear tranquilos con nuestras nenas y nenos; Oviedo dice no".

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El Gobierno autonómico se reunirá el próximo lunes con la comunidad de propietarios del edificio número 32 delPaseo de la Florida. Este segundo encuentro, tras el que mantuvo este miércoles con la asociación de vecinos de la Florida, fue confirmado por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien asume provisionalmente la cartera de Derechos Sociales y Bienestar por la baja de su titular, Marta del Arco. "El lunes tenemos una reunión con la comunidad de vecinos y vamos a invitar otra vez a Diagrama y al Ayuntamiento para que podamos otra vez en conjunto explicar toda la situación". Es decir, la intención del Gobierno autonómico con este nuevo encuentro a tres bandas pasa por implicar también al Ayuntamiento, que declinó participar en la reunión celebrada este miércoles en la que ya habían estado la fundación que gestiona este recurso y la asociación de vecinos, pero a la que no fue invitada la comunidad de propietarios. Una ausencia que la consejera Saavedra relacionó con la negativa manifestada inicialmente por la propia comunidad. No obstante, la consejera en funciones de Derechos Sociales avanzó que los propietarios habían pedido una reunión, decisión que valoró positivamente.