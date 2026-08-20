Asturias reconoce su cultura tradicional: subvenciones de 200.000 euros y premios para los difusores del patrimonio

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, presentó, en la mañana de este jueves, dos nuevas iniciativas. Por un lado, la creación y primera convocatoria de los Premios de Patrimonio Cultural de Asturias, que reconocerán la conservación y transmisión del patrimonio asturiano. Por otro lado, la puesta en marcha de subvenciones destinadas a proyectos que difundan la cultura tradicional asturiana, dotada con 200.000 euros. Ambas convocatorias se abrirán antes de que acabe agosto.

La puesta en marcha de los galardones tiene el objetivo, según expuso el director general de Patrimonio, Pablo León, de "premiar a esas personas, muchas veces anónimas, que han contribuido a la recuperación y transmisión del patrimonio cultural de Asturias". El premio reconocerá institucionalmente a personas y entidades que hayan desarrollado una labor destacada en la defensa, conservación, estudio, recuperación o difusión del patrimonio cultural asturiano. Distinguirá con un galardón físico y una dotación económica de 1.000 euros tanto trayectorias continuas como actuaciones concretas. Las candidaturas podrán ser promovidas por entidades, asociaciones e instituciones académicas, científicas o culturales vinculadas a la defensa del patrimonio y también por particulares, que deberán contar con el aval de diez firmas.

Los galardones se entregarán cada año en torno al 4 de diciembre, una fecha escogida, según indicó Gutiérrez, "porque coincide con la declaración de la UNESCO de la cultura sidrera como patrimonio mundial y con la festividad de Santa Bárbara, uno de los pilares de la cultura minera que también estamos trabajando para su protección como bien de interés cultural". La consejera aseguró que aún se encuentran en el proceso de establecer quién será el encargado de crear la figura del premio, aunque confirmó su intención de que "sea alguien vinculado al patrimonio cultural asturiano y que esté haciendo creación contemporánea inspirada en la tradición".

La primera convocatoria contará con diez categorías destinadas a reconocer la recuperación y transmisión del patrimonio cultural y del patrimonio etnográfico asturiano: la memoria oral, danzas y bailes, las tradiciones, la cultura de la gaita, quesera, sidrera, minera y la transmisión generacional de conocimientos y saberes vinculados.

Además, hicieron pública la creación de subvenciones para proyectos que contribuyan a la recuperación, preservación y difusión de la cultura tradicional utilizando como lengua vehicular el asturiano o el eonaviego. Contarán con 200.000 euros y estarán dirigidas a entidades locales o entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de respaldar iniciativas vinculadas al folclore, los oficios y la artesanía, los deportes y juegos tradicionales, la gastronomía, la arquitectura y la construcción tradicional, la indumentaria, las festividades y mascaradas.

Noticias relacionadas

Según apuntó la Consejería, estas dos nuevas iniciativas "amplían una línea de trabajo que Cultura ha ido desplegando en distintos ámbitos del patrimonio material e inmaterial y a la que este año destina más de 2.3 millones de euros", a la que se suma la creación, este mismo año, de ayudas de 200.000 euros para escuelas de música tradicional. "La cultura tradicional es un pilar de nuestra identidad, y nuestro objetivo es que disponga de instrumentos de protección, pero también de recursos para transmitirse, estudiarse, divulgarse, renovarse y llegar a generaciones nuevas", señaló la consejera.