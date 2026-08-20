La calle más cara para vivir de Asturias está en Oviedo con pisos que cuestan de media 490.000 euros

La calle Uría, en Oviedo, es la vía más cara de Asturias para comprar una vivienda, con un precio medio de 490.000 euros, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista. La principal arteria comercial de la capital asturiana encabeza así el listado regional de calles con los precios residenciales más elevados, aunque se sitúa muy lejos de las zonas más exclusivas del mercado inmobiliario español, concentradas principalmente en Mallorca, Madrid y la Costa del Sol.

El estudio toma como referencia el precio medio de todas las viviendas anunciadas en cada calle, independientemente de sus características, por lo que las cifras no se corresponden necesariamente con el precio de las propiedades individuales más caras disponibles en cada mercado. En el caso asturiano, los 490.000 euros de media de Uría convierten a esta céntrica calle ovetense en la dirección residencial más cotizada de la región.

La cifra coloca a Asturias como una de las comunidades con un mercado de calles más caras relativamente asequible dentro del conjunto nacional. De hecho, solo Castilla-La Mancha y Extremadura presentan registros inferiores. En Castilla-La Mancha, la calle con el precio medio más elevado alcanza los 335.000 euros, mientras que en Extremadura se sitúa en 475.000. Asturias ocupa el tercer lugar por la parte baja del listado, con los 490.000 euros de Uría.

La distancia respecto a los enclaves inmobiliarios más exclusivos del país es notable. La calle Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), lidera la clasificación nacional con un precio medio de 15 millones de euros por vivienda. Le sigue el Paseo de los Lagos, situado en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con una media de 11 millones de euros. El tercer puesto corresponde a la urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), donde el precio medio alcanza los 10,5 millones.

El cuarto puesto es para Carrer Mossa, en Palma, con 9,8 millones de euros, mientras que el Paseo del Conde de Gaitanes, en la urbanización madrileña de La Moraleja, ocupa la quinta posición, con 8,9 millones. El resto de las diez calles más caras de España se reparten también entre Mallorca, Madrid y distintos enclaves de la Costa del Sol. Todas ellas superan los 6,3 millones de euros de precio medio.

El mapa de las calles más exclusivas se extiende también a otras comunidades. Cataluña cuenta con una vía cuyo precio medio alcanza los 5,9 millones de euros, mientras que en Canarias llega a 5,95 millones. La Comunidad Valenciana registra una calle con una media de 4,2 millones, Galicia alcanza 1,98 millones y Euskadi, 1,79 millones.

Frente a estos mercados, el dato de Uría refleja la dimensión del mercado residencial de lujo en Oviedo. Los 490.000 euros de media de la calle más cara de Asturias representan una cantidad muy inferior a las cifras registradas en los principales destinos residenciales de lujo del país, pero sitúan a esta vía en la primera posición regional.

El análisis de Idealista no pretende identificar las viviendas más caras de cada territorio, sino comparar el precio medio de los inmuebles que actualmente se anuncian en distintas calles. La metodología permite, por tanto, establecer una clasificación de las direcciones con los precios medios más elevados a partir de la oferta existente en cada una de ellas.

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La calle Uría, una de las principales arterias del centro de Oviedo y uno de los ejes comerciales y residenciales más reconocibles de la ciudad, se convierte así en la referencia asturiana del mercado inmobiliario de mayor precio. Con 490.000 euros de media, encabeza el listado regional en un mercado en el que las diferencias con los grandes enclaves del lujo residencial español siguen siendo muy amplias.