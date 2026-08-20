La casa de los maestros de Oviedo estrena imagen tras un año de obras
La rehabilitación del edificio busca reducir las pérdidas de energía y aumentar el confort, con una previsión de ahorro superior al 50% en suministros
Nueva imagen para el triangular edificio de la Casa de los Maestros. Los obreros de la empresa Esfer retiran estos días los andamios de la parte más cercana a la plaza de Castilla dejando ver la nueva fachada tras un año de obras entre las calles Leopoldo Calvo-Sotelo y Pérez de la Sala. Estos trabajos han supuesto números sorprendentes.
Entre ellos, la colocación de más de 8.000 metros cuadrados de aislamiento térmico exterior tanto en la parte superior de la fachada principal como en sus seis patios interiores. También se colocaron otros 1.000 metros cuadrados de fachada ventilada en la zona inferior del frente principal.
La intervención contempla además la impermeabilización de más de 700 metros cuadrados de cubierta y la sustitución de más de 40 carpinterías exteriores de aluminio. Todas estas actuaciones están destinadas a reducir las pérdidas de energía y aumentar el confort de los pisos. La previsión es que se beneficien de un ahorro de más del 50% en los recibos de luz y calefacción. La comunidad de propietarios consiguió acogerse a las ayudas europeas Next Generation para realizar esta intervención.
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