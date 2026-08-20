Educación resuelve las plazas pendientes de los alumnos de educación especial y ya empieza a llamar a las familias
La resolución llega después de semanas de preocupación por la falta de plazas y vuelve a poner el foco sobre la saturación de Latores
La incertidumbre que acompañó a una treintena de familias con hijos con necesidades especiales empieza a quedar atrás. La Consejería de Educación, liderada por Eva Ledo, comenzó ayer a comunicar a qué colegio irán los niños que se matricularán el próximo curso en un centro de educación especial. Entre las que ya conocen su destino está la hija de 13 años de Nadia Bramani: regresará a Latores. La resolución pone fin a semanas de preocupación para esta familia, cuya hija mayor tiene reconocida una discapacidad del 54% y dependencia de grado II.
Fuentes del área de Educación detallan que las solicitudes superaron en algo más de treinta a la oferta de plazas existente. Los técnicos trataron en todo momento de que el alumnado pudiera acudir a la opción elegida en primer lugar por las familias y la situación llevó más tiempo del esperado: «Este objetivo ha provocado una pequeña demora del proceso, con el que se pretendía satisfacer a las familias». Además, justifican que todos los padres afectados recibieron a finales de julio una llamada del Principado en la que se informaba de la situación y de las gestiones en marcha. La intención era tomar la decisión final a lo largo de agosto.
Sin embargo, los días pasaban y la falta de noticias provocó que el nerviosismo aumentase entre las familias. Educación sostiene que la comisión de escolarización de la zona de Oviedo mantuvo tres reuniones durante este verano para analizar las solicitudes y buscar una solución. La última tuvo lugar en la mañana de ayer y permitió cerrar las asignaciones pendientes. La intención de Educación es que todas las familias reciban la notificación a lo largo de esta semana.
El problema había vuelto a poner el foco sobre la elevada ocupación del Colegio de Educación Especial de Latores, que el pasado curso tuvo 202 alumnos. La AMPA del centro lleva tiempo advirtiendo de su saturación y vinculaba las dificultades actuales con la falta de capacidad de las instalaciones de Latores. Insisten en que desde hace tiempo el colegio de Montecerrao tendría que estar en marcha para solucionar los problemas de espacio, pero las previsiones del Principado pasan por inaugurar estas instalaciones para el curso que arrancará en septiembre de 2027.
El equipamiento supondrá la mayor inversión realizada en Asturias en un centro educativo público, ya que superará la destinada al Instituto de Secundaria Margarita Salas de La Corredoria, que costó 17,28 millones. Las instalaciones ocuparán una superficie construida de 9.311 metros cuadrados, distribuida en cuatro alturas escalonadas: planta baja, planta primera y dos sótanos. El edificio consta de dos zonas enlazadas en forma de U, orientadas al sur y con dos patios exteriores.
Además, dispondrá de 57 aulas flexibles de múltiples tamaños y zonas específicas de música, estimulación sensorial y psicomotricidad.
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