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Jóvenes gitanos conocen de cerca la labor de la Policía Nacional en Buenavista

Una visita busca romper barreras y crear un vínculo de confianza con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Un policía mostrando una moto a los visitantes.

Un policía mostrando una moto a los visitantes.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

Un grupo de jóvenes participantes en los programas de la Fundación Secretariado Gitano visitó este jueves las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias para conocer de cerca el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante la jornada, los asistentes pudieron acercarse a la labor de unidades especializadas como Policía Científica y Guías Caninos, además de participar en una charla sobre prevención de delitos en internet.

La iniciativa pretende romper barreras, reforzar la confianza en las instituciones y promover la inclusión de la juventud gitana. La Policía Nacional destacó la importancia de mostrarse como una institución accesible, mientras que la Fundación valoró el encuentro como una oportunidad para ampliar los horizontes formativos de los jóvenes y fomentar la convivencia y la igualdad de oportunidades.

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