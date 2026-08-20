El mercado que llenará durante las fiestas de San Mateo el Campo de San Francisco de Oviedo: habrá todo tipo de productos

El mercado de San Mateo ya tiene adjudicatarios para las casetas que se instalarán durante las fiestas en el Campo de San Francisco. La concejalía de Mercados, en manos de Leticia González, acaba de cerrar el proceso de selección con 28 vendedores y una bolsa de 34 reservas, a los que se recurrirá si se producen renuncias. Lo único que queda pendiente es decidir mediante sorteo qué caseta concreta ocupará cada uno de los adjudicatarios.

La oferta será variada. Habrá cinco casetas de artesanía y otras cinco destinadas a productos ecológicos. También se reserva un puesto para la Asociación de Espondilíticos Asturianos (Adeapa), y otro especializado en intolerancias alimentarias. A ellos se suman los vendedores incluidos en la modalidad general.

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La actividad se celebrará del 10 al 21 de septiembre, con el montaje previsto para el día 9 y el desmontaje para el 22. Los puestos, facilitados por el Ayuntamiento, tendrán aproximadamente tres metros de ancho por dos de fondo y dispondrán de cerradura e instalación eléctrica. Los comerciantes podrán abrir entre las 11.00 y las 22.00 horas, aunque deberán respetar unos periodos mínimos obligatorios. De lunes a viernes tendrán que atender al público de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que sábados, domingos, festivos y durante el Día de América en Asturias la apertura mínima será continuada entre las 13.00 y las 21.00 horas.