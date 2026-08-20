La plaza de Oviedo que tendrá 23 actuaciones en San Mateo para animar las cuatro casetas de hostelería

La plaza de la Catedral tendrá música durante todos los días de San Mateo. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, ha diseñado para uno de los principales espacios del casco antiguo una programación formada por 23 actuaciones repartidas entre los doce días de las fiestas, desde el jueves 10 hasta el lunes 21 de septiembre. En total pasarán por este escenario 13 artistas y formaciones con una oferta que combinará sesiones a mediodía, por la tarde y durante la noche. Los nombres con mayor presencia serán David Fueyo y Pablo García, que actuarán en cuatro ocasiones cada uno. También tendrán varias actuaciones Fer Alonso, Oliver Ronan, Pablo Valdés y RVS. Completarán el cartel Julio Fernández, Axol DJ, Ethan Mere DJ, DJ Valerio Espina, Bitterykas, DJ Nacho Otero y D’Rumba.

La intención es animar las cuatro casetas de hostelería que se instalarán en la plaza de la Catedral. Los días con mayor número de citas serán los viernes, sábados y domingos, cuando habrá tres actuaciones: a la una del mediodía, a las siete de la tarde y a las once de la noche. Durante buena parte de las jornadas laborables la programación será más reducida y se concentrará principalmente alrededor de las 20.30 horas.

La actividad en la plaza de la Catedral coincidirá además con una ampliación general de los horarios de la hostelería durante San Mateo. Entre el 10 y el 21 de septiembre, los establecimientos de todo Oviedo podrán cerrar una hora más tarde de lo habitual. Los bares, cafeterías, restaurantes y sidrerías tendrán permitido permanecer abiertos hasta las 2.30 horas los días ordinarios y hasta las 3.30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. Las terrazas podrán hacerlo hasta las 2.00 y las 3.00 horas, respectivamente.

Los locales con música amplificada, salvo las discotecas, podrán cerrar a las 4.30 horas entre semana y a las 6.30 horas los viernes, sábados y vísperas, mientras que discotecas, salas de baile y establecimientos similares podrán prolongar su actividad hasta las 6.00 y las 8.30 horas, respectivamente.

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San Mateo supondrá también el regreso de las barras exteriores al casco antiguo. Los establecimientos situados dentro del recinto festivo podrán instalarlas delante de sus negocios durante los doce días de celebración. Tendrán una longitud máxima de 3,40 metros y estarán destinadas exclusivamente a servir bebidas y alimentos previamente preparados. No podrán instalarse cocinas, planchas ni otros elementos para elaborar comida en la calle y tampoco estarán permitidos equipos de música en las barras o fachadas. Los establecimientos interesados tendrán hasta el 1 de septiembre para solicitar autorización ante el Ayuntamiento, tal y como aparece reflejado en la documentación municipal. De esta forma, música, hostelería y actividad en la calle volverán a concentrar buena parte del ambiente de San Mateo en el corazón del casco antiguo.