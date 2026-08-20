Una de las principales fortunas de España y la Casa de Alba lideran la expansión de Rialto a Europa: así será la multimillonaria inversión para llevar las moscovitas a otros países

La expansión nacional e internacional de la mítica confitería asturiana Rialto ya tiene nombres, apellidos y una cifra de calado sobre la mesa. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la familia Riberas —dueña de la multinacional del alquiler de maquinaria GAM, una de las principales fortunas industriales de España y con gran influencia en la región— lidera la ambiciosa expansión corporativa del obrador ovetense en una operación cuyo montante total asciende a 38 millones de euros. Una alianza estratégica que une el dulce artesanal más emblemático de Asturias con el gran del país: el proyecto cuenta también con la participación directa de la Casa de Alba, cuya vinculación quedó apuntalada tras la reciente visita a Oviedo de un miembro de la aristocrática familia para cerrar los últimos detalles del acuerdo, así como con la aportación de otras dos relevantes firmas familiares españolas de ámbito nacional que buscan diversificar su negocio y cuya identidad permanece bajo reserva.

La operación, fraguada en secreto a lo largo de los últimos meses tras sucesivas reuniones al más alto nivel, fue comunicada oficialmente a la plantilla del obrador hace un par de semanas. El propietario de la firma, Francisco Gayoso, evita corroborar la identidad de los cuatro nuevos socios que entran en la compañía por cuestiones de confidencialidad, limitándose a confirmar que la propiedad optó deliberadamente por aliarse con cuatro grupos familiares nacionales de reconocido prestigio. «Consideramos que era una opción mucho más estable que recurrir a un fondo de inversión», subraya el empresario sobre la fórmula financiera elegida para pilotar la implantación de nuevas tiendas propias en la milla de oro de Madrid y dar el salto definitivo a las grandes capitales europeas. El montante total de 38 millones de euros abarca tanto la adquisición de la participación, a priori minoritaria, del capital social por parte de las sociedades inversoras como el plan de inversiones proyectado para multiplicar la comercialización de las famosas moscovitas por España y el resto del viejo continente.

Con esta adquisición estratégica, los hermanos Francisco José y Jon Riberas Mera, madrileños con raíces en Burgos, expanden sus inversiones y refuerzan de nuevo sus vínculos con el Principado. Hijos del fundador de Gonvarri, Francisco Riberas Pamies, los Riberas comandan la cúspide industrial de España a través del holding Acek Desarrollo y Gestión Industrial (antiguo Grupo Corporativo Acek), matriz con la que controlan un vasto imperio enfocado en la siderurgia, la automoción y la energía. Francisco José preside la multinacional Gestamp, gigante mundial en la fabricación de componentes metálicos para el automóvil, mientras que Jon preside Gonvarri Industries, centrada en el procesamiento de acero y aluminio.

En Asturias, la familia Riberas ya está dejando huella. Controlan de forma mayoritaria la alquiladora de maquinaria pesada GAM (General de Maquinaria de Alquiler), radicada en Siero. Asimismo, operan la planta industrial de Gonvarri Asturias en Cancienes (Corvera de Asturias), dedicada a la transformación de acero y la ingeniería de componentes solares, mantienen activa la red de suministro automovilístico de Gestamp en la cornisa cantábrica y participan a través de Acek en la firma de ingeniería y servicios tecnológicos Dominion.

A pesar de que el núcleo duro de sus negocios reside en la industria pesada y la automoción, la entrada en el capital de Rialto no supone la primera incursión de la saga en la alta gastronomía y la alimentación fina. Jon Riberas mantiene una conocida y estrecha relación de amistad y alianzas profesionales con el afamado chef mierense José Andrés, forjada durante los años de convivencia en Washington D.C. Fruto de esta sintonía nació la sociedad patrimonial Jose & Jon Investments, vehículo con el que ambos han articulado diversos proyectos inversores. Entre ellos destaca el emblemático Proyecto Bulbiza en Madrid, donde los Riberas e impulsores gastronómicos revitalizaron el bulevar de la calle Ibiza agrupando espacios de alta restauración como La Cocina de Frente, Bistronómika o la sede madrileña del asador Casa Julián de Tolosa, además de inversiones en turismo rural y el sector agroalimentario.

La inyección de capital liderada por los Riberas llega en el momento preciso. Coincidiendo con el centenario de la confitería, la entrada de los socios de renombre abre una etapa decisiva en una casa gobernada por cuatro generaciones. A pesar del cambio accionarial, la familia fundadora mantiene las riendas: Francisco Gayoso y su hermana Ángela Gayoso continuarán figurando como dueños principales de la sociedad, preservando la identidad de una marca que tiene en Ana Fernández, esposa de Gayoso, la clave del diseño, el empaquetado y la imagen de marca.

Contrataciones

Rialto ha movilizado este año más de dos millones de euros en la ampliación de sus capacidades en la región. Por un lado, acaban de finalizar la edificación de un nuevo obrador en una parcela contigua a sus instalaciones históricas, tramitando actualmente los permisos pertinentes para su inminente puesta en marcha. Por otro, han acometido la ampliación de la nave principal para absorber la creciente demanda. Un despliegue que repercutirá en la contratación local: a la plantilla fija de cien trabajadores (que roza los 130 durante la campaña estival y navideña) se sumarán a corto plazo al menos una treintena de profesionales de la pastelería artesanal.

Noticias relacionadas

Para dirigir este salto de escala hacia Europa sin perder los estándares artesanales que hicieron famosas a sus pastas de almendra y chocolate, Rialto ha completado también la profesionalización de la cúpula directiva. Dos altos ejecutivos de amplia trayectoria se incorporarán como CEOS para vertebrar el plan estratégico a siete años vista, garantizando que el alma del obrador ovetense mantenga su raíz asturiana mientras sus míticas moscovitas desembarcan en las principales avenidas europeas.