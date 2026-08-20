El PSOE reclama el arreglo del camino entre San Lázaro de Paniceres y Ules

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, reclama al equipo de gobierno que acometa el arreglo del camino que comunica San Lázaro de Paniceres con Ules, cuyo firme presenta, según denuncia la formación, un importante deterioro. «Estamos hablando de un camino que utilizan habitualmente muchos vecinos, además de ciclistas y senderistas, y que presenta un firme muy deteriorado. No es razonable que una vía de uso habitual lleve tanto tiempo en estas condiciones sin que el Ayuntamiento dé una respuesta», señala Fernández Llaneza.

Los socialistas destacan que el camino no solo sirve para comunicar los núcleos rurales de San Lázaro de Paniceres y Ules, sino que también forma parte de itinerarios frecuentados por personas que realizan desplazamientos a pie o en bicicleta. Ante esta situación, el PSOE ha llevado el asunto a la Comisión Plenaria de Urbanismo. Fernández Llaneza reclama al gobierno municipal de Alfredo Canteli que concrete tanto las posibles actuaciones como los plazos para ejecutarlas. «No basta con recibir las reclamaciones de los vecinos; el Ayuntamiento tiene que darles respuesta y actuar cuando existen problemas de mantenimiento que afectan al uso normal de las vías públicas», sostiene el portavoz socialista.

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El PSOE insiste así en que el Consistorio atienda las peticiones planteadas por los residentes y acometa las labores de mantenimiento necesarias para recuperar el firme de una vía utilizada habitualmente en esta zona rural del concejo.