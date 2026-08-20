¿Quieres ir al concierto de Bertín Osborne en su actuación en Oviedo? Las entradas ya están a la venta por un módico precio
Las entradas para el concierto de Bertín Osborne se venderán a diez euros, y se habilitará una zona específica para sillas
Las entradas para asistir al concierto de Bertín Osborne en las fiestas de San Mateo salen a la venta por diez euros y habrá una zona reservada para sillas. El cantante será uno de los grandes nombres que pasarán este año por el recinto de La Ería, donde actuará el 12 de septiembre dentro de la programación musical preparada por la concejalía de Festejos, liderada por Codavonga Díaz.
El intérprete aterrizará en la capital asturiana con su gira «45 años-La historia de una voz». El espectáculo está planteado como un recorrido por las distintas etapas de una trayectoria que comenzó a principios de los años ochenta y que le ha permitido publicar más de una treintena de discos y vender millones de copias.
El repertorio permitirá recuperar algunas de las canciones que han marcado su carrera y combinará dos de las vertientes musicales más reconocibles del artista. Sobre el escenario tendrán presencia sus baladas románticas, pero también su etapa vinculada a la música mexicana. El cantante estará acompañado por el sonido de los mariachis en un espectáculo concebido para repasar su trayectoria y conectar con varias generaciones de fans.
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