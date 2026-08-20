Las tres nuevas empresas que abrirán en el Calatrava generarán 130 empleos e invertirán 6,7 millones: habrá piscina, SP y últimas tecnologías sanitarias

Las tres empresas que se asentarán en la planta baja de la antigua galería comercial del Calatrava crearán 130 puestos de trabajo y movilizarán 6,7 millones de euros para acondicionar los espacios que ocuparán el gimnasio Metropolitan, la empresa de carámicas avanzadas Nanoker Research y el hospital veterinario AniCura. El Ayuntamiento acaba de dar un paso más para dar vida al piso en el que situó el supermercado, la tienda del Real Oviedo, así como otro tipo de establecimientos. La mayor bolsa de empleo corresponderá a Metropolitan. La compañía, que ya cuenta con un gimnasio en los bajos de El Molinón y está presente en las principales ciudades españolas, prevé contar con 65 trabajadores, de los que 30 estarán contratados a jornada completa y 35 a tiempo parcial.

La cadena realizará la mayor inversión de las tres: 4,6 millones de euros para crear un gran centro dedicado a la actividad física, la salud y el bienestar. El proyecto incluye piscinas, SPA, zona de aguas, gimnasio, entrenamiento personalizado, fisioterapia, recuperación funcional, tratamientos de bienestar y belleza. También suma a su oferta restauración saludable y otros servicios complementarios. Otro de los objetivos es desarrollar un plan anual de formación continua, promoción profesional y evaluación del desempeño.

Su espacio será, con diferencia, el de mayor tamaño. Sumará 4.664 metros cuadrados y destaca especialmente su buena comunicación con el resto del edificio y la ubicación del núcleo de comunicaciones respecto al local.

El segundo proyecto por volumen de inversión será el de Nanoker Research, que compromete 1,4 millones de euros y la creación de un mínimo de 25 empleos directos. La compañía instalará en 2.000 metros cuadrados un centro de investigación, desarrollo e innovación especializado en materiales avanzados y servicios técnicos de alta tecnología. La propuesta tiene un fuerte componente tecnológico. La empresa prevé utilizar tecnologías avanzadas de fabricación, sistemas de digitalización industrial, herramientas computacionales propias para desarrollar nuevos materiales y soluciones de monitorización continua. También contempla una línea biomédica relacionada con implantes cerámicos y biomateriales y fórmulas de colaboración con universidades mediante prácticas, trabajos de fin de grado y máster, doctorados industriales y proyectos de investigación.

El Ayuntamiento destaca que el espacio adjudicado a esta actividad mantiene una relación directa con los muelles de carga, una característica especialmente útil para la entrada y salida de maquinaria, materiales y equipamiento vinculados a la actividad investigadora. La empresa ha ofrecido un canon anual de 58.000 euros.

El tercer gran proyecto será el nuevo hospital veterinario de AniCura, que invertirá 700.000 euros. La compañía prevé trasladar y ampliar su actividad actual en Buenavista para alcanzar los 90 profesionales, lo que supondrá incorporar otros 40 empleos de alta cualificación respecto a su plantilla actual. En concreto, ocuparán 2.219 metros cuadrados con un centro destinado a diagnóstico especializado, cirugía, hospitalización, urgencias, docencia e investigación aplicada en salud animal. La propuesta incluye también sistemas de gestión hospitalaria, historia clínica electrónica, herramientas de digitalización y aplicaciones de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.

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Las ofertas económicas abiertas por la mesa de contratación fijan también los cánones que las compañías están dispuestas a pagar cada año por ocupar los espacios municipales. Metropolitan ofrece 175.000 euros anuales, AniCura 64.166,82 euros y Nanoker 58.000 euros. En conjunto suponen 297.166,82 euros cada ejercicio para las arcas municipales. El desembarco de las tres empresas culminará la transformación de buena parte de la antigua galería comercial, que durante años permaneció sin actividad. A estos usos privados se sumará el centro social que construirá el Ayuntamiento y la actividad universitaria que ya comienza a instalarse en el complejo. La Universidad Alfonso X el Sabio arrancará en septiembre las clases de Medicina y Enfermería en la planta intermedia, con 240 alumnos, y prevé ampliar progresivamente su oferta académica durante los próximos cursos.