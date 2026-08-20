Los vecinos de San Claudio en Oviedo piden ayuda al Ayuntamiento para solucionar las filtraciones de su garaje: "Están afectando al acerado público"

Las veintidós familias que viven en los edificios 20A y 20B de la carretera de la Estación, en San Claudio, piden ayuda al Ayuntamiento de Oviedo para resolver las filtraciones de agua que sufren en su garaje, aparentemente causadas por un antiguo lago que existía en el lugar. El problema ha escalado hasta inundar la planta -2 y, según denuncian los vecinos, también está afectando al acerado público en el perímetro de los edificios, donde se ubica un centro de salud. Por ello, reclaman una intervención urgente.

"Las primeras filtraciones comenzaron en septiembre de 2023 y no han parado desde entonces", afirma Marta Carrasco, presidenta de la comunidad de vecinos. Actualmente, la planta -2 se encuentra completamente inundada y la -1 presenta numerosos charcos de agua, lo que afecta a una treintena de plazas de garaje. Como consecuencia, la mayoría de las plazas y trasteros están inutilizados, la luz está cortada en la planta inundada y el bloque 20B no dispone de ascensor operativo en todo el edificio. "Allí vive gente que está enferma y tiene que subir las cuatro plantas andando; es un desgaste, sobre todo emocional", cuenta Carrasco.

Ante la situación, se pusieron en contacto con Aqualia. "Vinieron, hicieron unas catas bajo tierra a unos 3 o 4 metros de profundidad, no encontraron nada y se fueron. Pero como estamos hablando de dos plantas hacia abajo, se tendría que haber cavado unos 10 metros aproximadamente. A pesar de que se les indicó, ellos dijeron que no les correspondía", explica la presidenta. Según relata, han tratado de llegar a la raíz del problema por su cuenta: "Hablé en diciembre con el aparejador que construyó el edificio en torno a 1993, y confirmó que se había levantado sobre una laguna. En su momento se limitaron a echar hormigón hasta que dejó de filtrar el agua, y ahí empezaron a construir".

Además, han hablado con varios arquitectos que les explicaron la posible razón de esta inundación, relata Carrasco. "Las aguas pluviales subterráneas bajan por inercia y movimiento de tierras, siguiendo la pendiente natural de la calle. Al chocar contra el muro de contención del edificio, el agua se detiene, se estanca y se filtra hacia el garaje". Esto ha provocado, según cuenta, una filtración constante, una especie de cascada permanente cuyo caudal aumenta los días de lluvia y, especialmente, en invierno.

Las filtraciones que se encuentran en el garaje. / LNE

Desde la comunidad, los vecinos piden ayuda al Ayuntamiento para poder realizar un estudio que determine con exactitud la raíz del problema. "Necesitamos que venga un técnico, que se interese, que nos ayude, que nos facilite empresas; que sea un trabajo entre ambas partes. Hemos presentado instancias y no se nos ha dado respuesta; podemos entender que tienen mucho trabajo, pero esto es algo que no podemos resolver sin su colaboración", expone la presidenta.

Asimismo, asegura que los expertos con los que han hablado les han calculado un presupuesto de 80.000 euros, "pero eso no acabaría con el problema, solo dejaría de afectarnos a nosotros. Los arquitectos nos han explicado que tarde o temprano el agua buscaría salir de nuevo, afectando a otro punto del edificio o a los de al lado. Es un problema que nos interesa solucionar a todos". Carrasco asegura que, tal y como le explicó el aparejador, "en su día, el Ayuntamiento desvió hacia la carretera principal el canal de una de las aguas pluviales que bajan del monte", pero, afirma, "si la solución fuese algo tan grande, ya tendría que ser competencia del Ayuntamiento".

Además, explica que, a consecuencia de las filtraciones, la acera y la carretera que rodean el edificio presentan hundimientos: "Precisamente debajo es donde empieza la filtración hacia el -2". Piden que se repare con carácter de urgencia: "En el bajo del edificio tenemos un centro de salud al que acude mucha gente mayor; y no solo eso, también puede afectar a cualquier transeúnte. Hemos presentado instancias solicitando que se subsane el acerado y no hemos recibido respuesta".

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Los hundimientos que presenta la acera que rodea el edificio. / LNE

Coral Alonso vive en el edificio desde 2022 y asegura que tienen miedo de que el agua corroa las vigas y "con el tiempo esto se pueda venir abajo". Además, afirma que se sienten "perdidos" y que viven de manera "insalubre". La presidenta reitera que necesitan la colaboración del Ayuntamiento para poder dar con una solución eficaz y que las aceras necesitan un arreglo inmediato: "Ya no es solamente que seamos el 70% de la parte más afectada, es que hay un 30% que está ya tocando vía pública".