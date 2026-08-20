Los vecinos de la zona rural de Oviedo piden buses cada media hora

«Línea A cada 30 minutos, ¿qué os cuesta?», «alta ocupación, poca frecuencia y servicio insuficiente» y «no pedimos un favor, perdimos un servicio mejor». Estas son algunas de las pancartas que portaron ayer los miembros de la asociación de vecinos de Santiago de La Manxoya para reclamar que los autocares de los Transportes Unidos de Asturias (TUA) reduzcan su frecuencia de una hora. La segunda concentración que protagonizan en menos de un mes tuvo lugar al mediodía en la plaza del Ayuntamiento y reunió a vecinos de todas las edades.

Los organizadores recordaron que el equipo de gobierno les prometió hace tiempo esta medida por lo que exigen que se «cumpla lo prometido» porque La Manjoya es una zona en expansión. Tiene casi 1.600 vecinos, según las últimas estadísticas del padrón municipal fechadas a 1 de julio, y está previsto que se construyan 600 viviendas.

Noticias relacionadas

Las obras de los nuevos chalés ya han comenzado en la zona de La Zoreda y se espera que pronto hagan la mudanza los nuevos inquilinos. Las reivindicaciones de los vecinos ya lograron hace unas semanas recuperar el servicio continuo de Correos tras la jubilación del cartero que recorría las calles a diario.