IU denuncia la ausencia de mujeres en las 23 actuaciones de la plaza de la Catedral por San Mateo

IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado que ninguna mujer figura entre las 23 actuaciones programadas en la plaza de la Catedral durante las fiestas de San Mateo y ha reclamado al equipo de gobierno del PP que revise su política cultural y aplique criterios de igualdad en la programación festiva.

El concejal de la formación Alejandro Suárez cargó este jueves contra la composición del cartel y recurrió a un conocido eslogan publicitario para resumir sus críticas: «El mismo día que salen a la venta las entradas para Bertín Osborne, sale el cartel para la plaza de la Catedral con 23 actuaciones y ni una sola mujer. Y, de repente, estamos en 1967 y San Mateo es como el Soberano, cosa de hombres».

IU sostiene que la ausencia de artistas femeninas resulta especialmente difícil de justificar dada la presencia de mujeres en el panorama musical asturiano. «Este cartel es indigno de una aspirante a Capital Europea de la Cultura en el siglo XXI, no por la calidad incuestionable de los artistas que conforman el cartel, sino por la inexplicable ausencia de mujeres artistas», señaló Suárez.

El edil se preguntó si el gobierno municipal desconoce a las artistas y DJ asturianas que participan habitualmente en festivales y programaciones culturales de la región. «Porque si no saben de ninguna que nos llamen, que les nombramos a otras 23», ironizó.

La formación reclama al PP el cumplimiento de las leyes de igualdad entre mujeres y hombres y recuerda que las administraciones locales están obligadas a integrar este principio en sus actuaciones. Suárez relacionó además esta polémica con la ausencia, según IU, de un Plan de Igualdad municipal vigente, cuya elaboración asegura que su grupo lleva reclamando durante todo el mandato.

IU amplió sus críticas al conjunto del modelo de las fiestas de San Mateo. El concejal considera que el equipo de gobierno mantiene una posición «cerrada» pese a las críticas que, según sostiene, han expresado vecinos de Oviedo en los últimos años.

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«No se entiende que tras el clamor popular de las vecinas y vecinos de Oviedo sobre el modelo de fiestas, que cada año es menos querido y disfrutado, no sean capaces de abrir un diálogo para convertir de nuevo a San Mateo en las fiestas referentes para todas las y los ovetenses y a quienes nos visitan», concluyó Suárez.