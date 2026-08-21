El Museo de Bellas Artes de Asturias se suma al homenaje a Plácido Arango con el préstamo de una obra al Museo Bellas Artes de Bilbao

El Museo de Bellas Artes de Asturias participará en el homenaje que el Museo de Bellas Artes de Bilbao dedicará a Plácido Arango prestando el cuadro Otoño vasco, de Darío de Regoyos, donada a la Institución por Arango en 2007. El homenaje, llamado "La búsqueda del comienzo", se enmarca en la reapertura de la Institución el próximo 5 de octubre, tras la culminación de su importante ampliación arquitectónica, diseñada por Norman Foster y Luis María Uriarte. Se trata de un proyecto expositivo cuyo objetivo es acercar al público a la figura de Arango y su trayectoria como coleccionista y filántropo.

La iniciativa, que se desarrollará mediante sucesivas rotaciones hasta 2030, contará con gran parte de la colección del filantropo, tanto cedidas en comodato por sus hijos, como piezas invitadas procedentes de otros museos e instituciones vinculadas a su trayectoria. La pintura prestada por el museo asturiano podrá contemplarse en Bilbao durante la primera rotación, del 5 de octubre de 2026 al 5 de abril de 2027. Esta obra tiene un significado especial, ya que su donación por parte de Arango fue el inicio de una relación que culminó 10 años después con la donación de 33 obras en 2017 que supuso un extraordinario enriquecimiento para la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias, tanto en el ámbito de la pintura antigua como en el del arte contemporáneo.

La elección de Otoño vasco para representar al Museo de Bellas Artes de Asturias ha partido de la dirección del Museo asturiano por la capacidad de la obra para sintetizar gran parte de los intereses que confluyen en la historia de la colección de Plácido Arango. La obra de Darío de Regoyos, nacido en Ribadesella en 1857, reúne la condición de estar realizada por un artista asturiano y de abordar un paisaje vinculado al País Vasco, estableciendo un diálogo natural con el contexto del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Su presencia en esta primera rotación permitirá, además, recordar la relación filantrópica de Plácido Arango con el Museo, así como la importancia de su legado hasta hoy.

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El título del proyecto expositivo, "La búsqueda del comienzo", procede de una cita de Octavio Paz y alude a la voluntad de presentar de forma progresiva la colección reunida por Plácido Arango, estableciendo nuevos diálogos entre sus obras y ampliando el relato mediante piezas procedentes de otras colecciones y museos. La exposición se plantea como un programa rotatorio que se prolongará hasta 2030, con nuevas presentaciones cada seis meses.