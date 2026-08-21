Oviedo prepara suelo para 63 nuevas viviendas junto al antiguo hotel La Gruta

La urbanización del entorno del antiguo hotel La Gruta será el paso previo para desarrollar una de las bolsas residenciales pendientes de la capital asturiana en un contexto en el que los precios de adquisición están disparados y hay escasez de oferta. El proyecto contempla una inversión de 587.071,61 euros (IVA incluido) para preparar unos terrenos en los que se construirán 63 viviendas, que podrán distribuirse en edificios con un máximo de cinco plantas. La actuación no consiste todavía en levantar las torres de pisos, sino en ejecutar todas las infraestructuras necesarias para que el suelo pueda desarrollarse posteriormente. Es decir, se construirán nuevos viales y aceras, se hará el saneamiento y se colocará el alumbrado público. Las obras tendrán una duración de medio año, según los planes de Aliseda Inmobiliaria.

La operación cambiará especialmente el ámbito que incorpora el antiguo aparcamiento del hotel La Gruta (hoy residencia de estudiantes), que actualmente es privado y está controlado mediante barreras, y se prolonga a Olivares. En estos momentos, parte de los solares edificables carecen precisamente de las dotaciones urbanísticas necesarias para poder desarrollarse, como saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas o telecomunicaciones. La urbanización servirá para extender estas redes y conectar los terrenos con los servicios que ya existen en las calles que delimitan la actuación.

Uno de los cambios más importantes se producirá en los accesos. El proyecto plantea una nueva conexión entre la calle Las Alondras y la N-634, un punto que los técnicos consideran actualmente problemático por la «muy mala visibilidad» existente en dirección a Oviedo debido, en parte, a los muros de antiguas edificaciones. La solución diseñada modifica ese enlace para mejorar considerablemente el giro y las condiciones de circulación. El nuevo carril tendrá 3,5 metros de anchura, estará acompañado por una acera de dos metros y dejará una isleta central que será ajardinada.

Desde ese acceso se articulará la nueva red interior. El vial principal tendrá ocho metros de ancho, con cuatro metros centrales destinados a la circulación de los vehículos y dos franjas laterales de dos metros. La carretera terminará en una pequeña glorieta de fondo de saco, que permitirá ordenar también los movimientos hacia la zona de chalés ya existente. El proyecto incorpora además un nuevo itinerario peatonal mediante rampas y escaleras para mejorar la comunicación con el resto de la urbanización y salvar las importantes diferencias de cota existentes en este entorno.

Entre las partidas principales de los 587.071,61 euros de coste de las obras figuran los pavimentos, con 82.507 euros; las estructuras, con 68.435; el alumbrado, con 47.779; la electricidad, con 41.197; la jardinería y el mobiliario urbano, con 38.431; y el saneamiento, con 37.625 euros. También cambiará por completo el alumbrado interior, con once nuevos puntos de luz, incluidas las luminarias destinadas al acceso peatonal a la parcela municipal. Las nuevas farolas seguirán una estética similar a las instaladas en el Gran Bulevar El Vasco.

Por su parte, la zona residencial ocupará la parte oeste de la unidad. La ficha urbanística reserva 2.790 metros cuadrados de suelo sobre los que podrán construirse 7.268 metros cuadrados. No obstante, la urbanización no se limita a las futuras viviendas. El ámbito completo suma 37.117 metros cuadrados, de los que 22.679 son privados y 14.438 públicos. Una parte importante del suelo mantiene un destino terciario y comercial y el Ayuntamiento también cuenta con una pieza de gran tamaño dentro de la operación. Se trata de una parcela de 12.193 metros cuadrados cedida al municipio para equipamiento público, aunque por el momento no tiene asignado un uso concreto. Actualmente carece de un acceso adecuado para vehículos desde el interior de la unidad y solo se puede alcanzar su parte inferior desde la calle La Coruña, en Olivares.

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Todos estos planes acaban de salir a información pública durante un plazo de veinte días. El anuncio ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)