Tino Vidal, el empresario de vallas publicitarias detrás de los carteles de Bukele en Oviedo, acapara los focos: "En la próxima campaña no me quedará otra que poner a Pedro Sánchez"

El fenómeno mediático desatado en Oviedo tras el hallazgo de varias vallas publicitarias dedicadas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un nuevo salto de dimensión. Tras la exclusiva publicada por LA NUEVA ESPAÑA que revelaba la identidad del ideólogo del proyecto, Tino Vidal ha comenzado a dejarse ver en los platós de televisión, convirtiendo su teléfono en un hervidero de llamadas internacionales y solicitudes de entrevistas desde medio mundo.

El empresario de 71 años, natural de Luarca y afincado en la capital asturiana desde niño, ha pasado del anonimato a acaparar miradas en programas nacionales e internacionales. Su primera aparición pública en pantalla ha tenido lugar en Telemadrid, aunque ya tiene confirmadas participaciones en cadenas de difusión nacional como Cuatro y Telecinco.

La repercusión de la iniciativa no se ha limitado al ámbito local o político. Según ha relatado el propio Vidal, el ritmo de contactos es incesante desde que se conoció que él estaba detrás de los anuncios. En sus conversaciones diarias se intercalan desde muestras de agradecimiento por parte de la embajada de El Salvador hasta llamadas directas de periodistas e influencers con gran tirón mediático en Estados Unidos y el país centroamericano. «Esto es para volverse loco», ha llegado a admitir en referencia al incesante trajín de llamadas que gestiona desde que la noticia salió a la luz.

Ni apuestas ni partidos detrás: "Yo buscaba tranquilidad y mis amigos, mi locura»

Durante su intervención televisiva, el empresario asturiano ha querido dejar claro de manera tajante el origen de los carteles colocados en puntos estratégicos como Cerdeño, el polígono de Bravo o las inmediaciones de la AS-II. Frente a las especulaciones de una posible estrategia electoral o el respaldo de alguna formación, el publicista asegura que no existe ningún tipo de financiación externa ni interés orgánico. «No hay ningún partido político detrás», ha reiterado para desvincular la iniciativa de cualquier sigla en España o en el extranjero.

También ha querido despejar las dudas sobre si el despliegue respondía a un reto personal o una broma entre allegados. «No fue ninguna apuesta. Sabían que soy seguidor de él. Yo buscaba mi tranquilidad y ellos mi locura. Me acabaron picando y convenciendo. '¿Lo haces, lo haces?'», rememora sobre el momento en que decidió llevar adelante su particular iniciativa publicitaria.

Preguntado sobre si aceptaría poner en sus vallas una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el empresario ha respondido con pragmatismo profesional, recordando que su labor principal sigue siendo el alquiler de espacios publicitarios a quienes lo soliciten. «A Pedro Sánchez lo voy a tener que poner cuando venga la campaña política. Esto dura quince o veinte días», ha matizado sobre el funcionamiento habitual del sector publicitario en periodo electoral.

Devoción total por la figura del líder salvadoreño

El empresario no oculta la profunda admiración que siente por el mandatario centroamericano y por las medidas de seguridad implantadas durante su mandato. «Me encanta el genio que tiene. Tiene un genio para desarrollar las cosas tremenda», sostiene al valorar la evolución de El Salvador bajo su mandato.

Vidal defiende la gestión del presidente salvadoreño frente al problema de la violencia de las pandillas, asegurando que «ese país tuvo un problema tremendísimo con los pandilleros que sigue teniendo, 40.000 personas que no las puede soltar, esa gente con las caras tatuadas. Él lo va a resolver tarde o temprano». Asimismo, valora la integración de la población reclusa en trabajos comunitarios y obras públicas: «Puso presos comunes a trabajar, escuelas. Todo lo hacen ellos. Presos comunes contentísimos con el presidente. Es un personaje de los mejores».

Noticias relacionadas

Consciente de la polvareda mediática y política que ha generado la presencia del mandatario salvadoreño en las carreteras ovetenses, Tino Vidal asume con naturalidad la división de opiniones que ha provocado su gesto a nivel social y en las redes: «Tengo gente a mi favor y gente en contra».