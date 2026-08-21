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Vox reclama más policías en los barrios de Oviedo y recuperar la proximidad

La formación liderada por Sonsoles Peralta señala el aumento de la delincuencia y la aparición de jeringuillas en zonas residenciales, pidiendo una respuesta municipal

Sonsoles Peralta

Sonsoles Peralta / LNE

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Rosalía Agudín

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Vox reclama al equipo de gobierno de Oviedo que refuerce la presencia policial en los barrios y recupere una “verdadera policía de proximidad” ante las quejas que, asegura, está recibiendo de vecinos por problemas de delincuencia, vandalismo y degradación del espacio público.

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La portavoz, Sonsoles Peralta, señala que en los últimos días ha recibido nuevos avisos procedentes de Ventanielles y del entorno del parque del Este, que se suman a los trasladados durante los últimos meses desde otros puntos de la ciudad. En este primer barrio, asegura, los vecinos perciben un aumento de la delincuencia y preguntan expresamente “dónde está la policía de proximidad”, al tiempo que reclaman que las patrullas no se concentren únicamente en el centro y el casco antiguo.

A estas advertencias se añaden las procedentes de la avenida de Torrelavega y el entorno del parque del Este, donde residentes han denunciado pintadas en fachadas y portales y la aparición de numerosas jeringuillas junto a zonas residenciales y próximas a espacios infantiles. Vox asegura haber recibido también avisos por daños graves en vehículos en otros puntos de la ciudad. “Estamos hablando de vecinos que llevan años viviendo en sus barrios y que nos están diciendo que ven cómo su entorno se deteriora y cómo determinados problemas se repiten sin que perciban una respuesta suficiente”, esgrima la portavoz.

Además, recuerda que en los últimos meses ya ha denunciado problemas de seguridad y convivencia en distintos puntos de Oviedo. “Primero fue el Antiguo, después San Lázaro-Cano Mata, Pumarín, San Claudio y ahora vuelven a llegarnos avisos de Ventanielles y Parque del Este. Cuando las quejas empiezan a repetirse en barrios diferentes, el Ayuntamiento no puede seguir tratando cada episodio como si fuera un hecho aislado”, sostiene Peralta.

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La formación considera necesario reforzar las patrullas preventivas y recuperar la policía de proximidad, con agentes que conozcan los barrios y mantengan contacto directo con vecinos y comerciantes. “Un Ayuntamiento puede llenar Oviedo de cámaras para vigilar matrículas y multar conductores, pero de poco sirve presumir de tecnología si después los vecinos preguntan dónde están los policías cuando los necesitan”, concluye Peralta.

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