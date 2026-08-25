El Ayuntamiento de Oviedo abre la preinscripción de Taller 3 de la Escuela municipal de Artes Plásticas y Escénicas

La Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas abrirá del 2 al 11 de septiembre el plazo de preinscripción para sus talleres del curso 2026-2027, dirigidos a alumnado a partir de cuatro años. La oferta de Taller 3 incluye actividades de pintura, diseño y serigrafía, encuadernación, cerámica, escultura, expresión dinámica, danza y teatro-títeres.

Las solicitudes podrán presentarse durante esos diez días tanto de forma presencial como por vía telemática. En el primer caso, la tramitación podrá realizarse, de nueve de la mañana a dos de la tarde, en el Registro General de la calle Quintana, 6; en el Registro Auxiliar de La Corredoria, en el número 82 de la carretera de la Corredoria Alta, y en el Registro Auxiliar de Educación, situado en Quintana, 8. Por internet, la preinscripción estará disponible las 24 horas a través del Portal del Ciudadano de la sede electrónica municipal.

Las clases de todas las especialidades se impartirán en la sede central de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, situada en la calle Avelino Uña, junto al Palacio de los Niños. Las actividades de artes escénicas se repartirán también con la Escuela de Teatro de Pumarín, en la plaza de los Maestros.

En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, la adjudicación se realizará mediante el sistema oficial de admisión educativa, con las letras de corte «RJ» y ordenación de la Z a la A. Una vez publicadas las listas, los alumnos admitidos dispondrán de cuatro días hábiles para formalizar el pago.

Las tarifas anuales oscilan entre los 105,97 euros de Infantil y Nivel I y los 141,29 euros del resto de niveles. La ordenanza municipal contempla una bonificación del 50% para familias numerosas, familias con tres miembros matriculados, mayores de 65 años y personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

También estarán exentas del pago las personas o unidades familiares en situación de desempleo que no perciban prestación ni subsidio.

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La concejala de Educación, Lourdes García, destacó que la escuela permite mantener una oferta de aprendizaje artístico «creativo, inclusivo y accesible» y vinculó el fortalecimiento de los centros municipales de formación artística con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura.