Los campos de Tenis estarán listos antes del invierno, compromete la edil de Deportes en Oviedo

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, aprovechó este martes la presentación de los IV Torneos Municipales Femeninos de Tenis y Pádel «Oviedo, mujer y deporte» para responder a las críticas del PSOE sobre las obras previstas en los campos de fútbol de Tensi. La edil acusó a los socialistas de estar «desinformados» y aseguró que los clubes usuarios de las instalaciones conocen desde principios de año los plazos previstos por el Consistorio.

«El Partido Socialista, para no variar, está desinformado. Los clubes deportivos que desarrollan sus actividades en el Tensi tuvieron una reunión con el Ayuntamiento a principios de año en la que les contamos los diferentes tiempos sobre los que íbamos a trabajar, unos tiempos condicionados por el proceso administrativo», señaló Méndez.

La concejala no concretó una fecha para el inicio de los trabajos. La empresa encargada de acometerlos ya está seleccionada, pero todavía queda pendiente la firma del contrato. Méndez aseguró, no obstante, que la previsión municipal es que la actuación esté terminada antes del invierno.

«Es una obra que se realiza a través de un contrato de renting que está aprobado; solo queda firmar y, a partir de ahí, las obras comenzarán de forma inmediata. Antes de que concluya el otoño habrá cuatro campos nuevos en esas instalaciones que habían sido abandonadas por el Partido Socialista», afirmó la tercera teniente de alcalde.

Méndez también explicó cómo se organizará la actividad de los clubes hasta que comiencen las obras y durante el periodo en el que no puedan utilizar Tensi. Los equipos están realizando allí su pretemporada desde julio y podrán continuar utilizando los campos durante el inicio de la competición hasta el momento en que arranquen los trabajos.

A partir de entonces, tendrán que trasladarse temporalmente a otras instalaciones municipales. «Habrá unos meses de acomodación en otros espacios», explicó Méndez, quien señaló que el Ayuntamiento ultima la cesión de instalaciones deportivas del municipio para poder distribuir a los equipos afectados cuando comiencen las obras.

La responsable municipal de Deportes pidió además «calma» y reprochó al PSOE que genere alarma en torno a una actuación que, según defendió, ha sido coordinada con los clubes. «Se trabaja desde este equipo de gobierno en buscar una solución real y hacer una inversión importante en cuatro campos y se pretende, como siempre, alarmar y no estar informados», afirmó.

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Méndez insistió en que las entidades deportivas conocen la planificación municipal: «Los clubes en todo momento están informados porque para eso hay una concejalía que coordina y que trabaja».