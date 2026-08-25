Los fuegos artificiales de San Mateo cambian de pirotecnia, pero se consolidan en Montecerrao y a las 10 de la noche

Los fuegos de las fiestas de San Mateo cambian de pirotecnia, pero se consolidan en el anfiteatro de Montecerrao, desde donde se dispararán por quinto año consecutivo, tras una larga etapa de casi tres décadas en el Parque de Invierno. La principal novedad está en la empresa pirotécnica contratada para este año que es la empresa Pirotecnia Zaragozana S. A., la misma firma que este año se encargó de los fuegos artificiales de la Semana Grande de Gijón, hace apenas dos semanas. "Este año volvemos a apostar por un espectáculo de fuegos artificiales que pone en valor la identidad de Oviedo, haciendo protagonistas a los colores de nuestra ciudad y llenando el cielo de luz y emoción en una de las noches más esperadas de San Mateo", avanza Covadonga Díaz, la concejal responsable del área municipal de Festejos.

La noche de los fuegos artificiales es uno de los platos fuertes de las fiestas de San Mateo y una de las citas más esperadas por ovetenses de todas las edades. La Junta de Gobierno aprobaba recientemente la contratación de los fuegos de las fiestas de Oviedo a Pirotecnia Zaragozana S. A., en un contrato por un importe de 57.999, 99 euros, de los cuales 10.066,11 corresponden al IVA. Será el estreno de esta empresa, ya que en ediciones anteriores el Ayuntamiento de Oviedo había contratado la sesión de fuegos artificiales con la firma valenciana Hermanos Caballer. Esta empresa pirotecnia aragonesa lleva ya cuatro años disparando los fuegos artificiales de Gijón, en espectáculos con una duración que supera los veinte minutos y con una traca final compuesta de cientos de explosiones, el pasado 15 de agosto emplearon casi mil setecientos kilos de masa pirotécnica. Las composiciones de Pirotecnia Zaragoza suelen caracterizarse por una gran potencia visual , en el que recurren a figuras llamativas, tales como corazones, rostros sonrientes y fantasmas, pero también figuras más clásicas como palmeras o anillos.

La sesión de los fuegos volverá a dar comienzo a las diez de la noche de la víspera de San Mateo, tras la buena acogida que ha tenido entre los ovetenses el adelanto, ya que anteriormente siempre daban comienzo coincidiendo con la media noche. "Este año además de volver a apostar por un espectáculo de fuegos artificiales que pone en valor la identidad de Oviedo y los colores de nuestra ciudad, repetimos el horario de los últimos años, con el objetivo de que toda la familia pueda disfrutarlo junta, facilitando que pequeños y mayores puedan vivir este momento tan especial de nuestras queridas fiestas", confirma la concejal de Festejos, Covadonga Díaz.

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Los fuegos artificiales son todo un clásico de las fiestas mateína . De hecho, algunos historiadores y crónicas sitúan en 1920 los primeros espectáculos pirotécnicos vinculados a los festejos ovetenses de septiembre. Los cohetes se encendían tradicionalmente en el Campo San Francisco, aunque luego también se lanzaron desde la zona de Llamaquique, donde algún año se acompañaron de música, y ya durante el mandato Antonio Masip en la Alcaldía se llevaron al parque de Invierno, donde se tiraron hasta 2019, justo antes de la pandemia. Hubo peticiones ciudadanas de llevar los fuegos al alto del Naranco, pero nunca fraguaron. Las restricciones por el coronavirus interrumpieron la celebración de la noche de los fuegos artificiales, justo antes del día grande de San Mateo, tanto en 2020 y en 2021. Con el regreso de esta cita tradicional, en 2022, fue cuando el Ayuntamiento optó por abrir una etapa, con escenario nuevo incluido en el anfiteatro de Montecerrao.