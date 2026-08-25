El tenis y el pádel femenino toman las pistas de Oviedo este otoño

Un total de 32 parejas participarán desde el próximo 31 de agosto en la cuarta edición del Torneo Municipal Femenino de Tenis y Pádel «Oviedo, Mujer y Deporte», una competición que se prolongará durante todo el otoño y que concluirá con las finales previstas para los días 21 y 22 de noviembre. El torneo contará con 16 parejas en la modalidad de tenis y otras 16 en la de pádel y está abierto a mujeres de cualquier nivel deportivo.

Las inscripciones quedaron cerradas este martes y el jueves, 27 de agosto, se celebrará el sorteo de los cuadros. A partir de ahí comenzará una competición concebida con un marcado carácter social y en la que pueden participar todas las mujeres mayores de 16 años, además de menores que cuenten con autorización de sus progenitores.

Los encuentros se disputarán de lunes a viernes en horario nocturno y durante las mañanas de los sábados y domingos. La organización permitirá a las participantes acordar con sus rivales el momento de celebración de cada partido dentro de los horarios establecidos, con el objetivo de facilitar la participación durante los casi tres meses de competición.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, explicó este martes que la iniciativa nació en 2022, coincidiendo con la aprobación del Plan de Igualdad Real entre Mujeres y Hombres del municipio, suscrito por el Ayuntamiento y los clubes deportivos del concejo. El programa pretende aumentar la presencia femenina en la práctica deportiva y garantizar las mismas oportunidades de acceso al deporte.

«Estos torneos tienen un carácter social y están abiertos a todas las mujeres mayores de 16 años, independientemente de su nivel», señaló Méndez, que enmarcó la iniciativa dentro de las políticas municipales para fomentar el deporte femenino y recordó que este trabajo fue uno de los aspectos valorados en la designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026.

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Una vez concluidas las finales de noviembre, el Ayuntamiento celebrará a finales de año un acto de entrega de premios para todas las participantes, además de reconocer a las finalistas y ganadoras de las dos modalidades.