Los bomberos de Oviedo acceden por una ventana a una vivienda de Gil de Jaz para auxiliar a una mujer
El operativo movilizó también personal sanitario y Policía Local tras recibirse un aviso ante un posible ictus y la afectada fue trasladada al HUCA
Los Bomberos de Oviedo tuvieron que acceder la noche de este martes por una ventana a una vivienda de la calle Gil de Jaz para auxiliar a una mujer. Los efectivos del cuerpo municipal desplegaron la autoescalera hasta el tercer piso del edificio después de que los servicios de emergencia no pudieran entrar por la puerta.
El aviso se recibió poco antes de las diez de la noche ante la posibilidad de que la residente estuviera sufriendo un ictus. Hasta el número 9 de Gil de Jaz se desplazaron Bomberos, personal sanitario y agentes de la Policía Local. Finalmente, los efectivos pudieron entrar por una ventana que se encontraba semiabierta, sin causar daños en la vivienda.
En el interior encontraron a la mujer tendida en el suelo. La afectada manifestó que no tenía fuerza en las piernas y, tras ser atendida en el domicilio, los sanitarios decidieron trasladarla al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para una valoración más completa. El operativo comenzó alrededor de las diez de la noche y se prolongó hasta pasada la medianoche.
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