El barrio de Oviedo que será escenario este jueves de dos concentraciones por el centro de menores tutelados

La Florida será escenario este jueves de dos concentraciones, en un intervalo de media hora y a escasa distancia, por el centro de menores acogidos del Principado. Una de ellas es la convocada por la comunidad del número 32 del paseo de la Florida, prevista para las siete de la tarde; la otra ha sido anunciada por el Asturies Antifascista para media hora antes, en la plaza Carlos Osoro.

La convocatoria de la plataforma Asturies Antifascista , con el lema "Fuera racismo de nuestros barrios", quiere visibilizar el apoyo a los centros de acogida a menores extranjeros, así como réplica a "los mensajes de odio" y al señalamiento, que a su juicio, buscan Vox y Núcleo Nacional contra ese tipo de recursos.

Por su parte, la comunidad de propietarios de Florida 32 convoca la que es su cuarta concentración contra la posible apertura en su edificio de un centro de menores extranjeros,que el Principado tiene previsto trasladar de Avilés. Los vecinos sostienen que su inmueble no es el emplazammiento idóneo pues los estatutos limitan el uso de los tres pisos de la primera planta, que pretende alquilar la fundación Diagrama para ese recurso, a actividad comercial o de oficinas. La comunidad se reunió el pasado lunes con la consejera en funciones de Derechos Sociales, Soledad Saavedra, quien les dijo que aún no había una decisión definitiva sobre el emplazamiento. Pero la consejera reconoció que el Principado buscaba "otras ubicaciones" porque "tampoco queremos que los ocho menores estén en un lugar donde pueden tener ciertos problemas", después de "los mensajes de odio que están apareciendo", que vinculó "con algún partido político".

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La comunidad de propietarios divulgó este miércoles en un comunicado que pone el asunto "en manos de un despacho de abogados al conocer que el precontrato existente para el alquiler de esos pisos continúa vigente".Los vecinos buscan asesoramiento jurídico especializado para analizar "la legalidad urbanística y administrativa así como la compatibilidad con los estatutos del edificio" y están dispuestos a ejercer "acciones administrativas y judiciales" en el caso de que el Principado se decante por su edificio para el centro de menores tutelados.